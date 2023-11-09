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SOGO大巨蛋首期明年5月開　董座黃晴雯：將成全客層聚落

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▲台北大巨蛋。（圖／記者蔡惠如攝）

▲SOGO大巨蛋首期將在明年5月登場。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

SOGO台北三館今（11／9）周年慶首日，為開店前就吸引千人在店外排出長龍，董座黃晴雯以多巴胺繽紛造型現身迎賓，對於周年慶信心滿滿，也提到大巨蛋明年即將首度加入東區周年慶市場，表示首期的14間餐廳預計在明年5月到位，而百貨主力B棟因為有許多精品進駐，不會這麼快開幕，預計在後年才會登場。

▲▼SOGO百貨週年慶首日。（圖／記者周宸亘攝）

SOGO周年慶首日人潮滿，11點開店前吸引千名民眾準備等進場，預計首日業績可達13.5億元，成長1%，董座黃晴雯心情佳，表示對周年慶有信心，大家都很擔心民眾出國會影響周年慶預算，但只要祭出最好回饋，民眾還是會聰明消費。

而黃晴雯也提到SOGO大巨蛋規劃，表示之後大巨蛋也將跟SOGO周年慶連動，加上周邊業者一起祭出優惠，將東區的周慶格局再擴大，因應執照時程，首期在巨蛋周邊的14間餐廳，預計將在明年5月登場，而影城棟低樓層的商場與跟國父紀念館聯通的地下街，則預計在明年底前開幕。

至於百貨量體最大最完整的B棟，則因應眾多精品進駐與完工時程，保守估計將在後年登場，精品包括全新店，以及現有百貨的擴增店都有，而擁有3.8萬坪賣場的大巨蛋，是以「消費聚落」的方式做設計，主力還是放在全客層，所以會有精品，也會有親民的消費選項，結合娛樂、餐飲等很多好吃好玩的地方。

關鍵字：

SOGO大巨蛋, 黃晴雯

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