別讓脫皮毀了你的美！換季最強「護唇膏盤點」 連唇周都能用

記者曾怡嘉／綜合報導

除了保持臉部完美妝容外，完美唇況更是影響唇妝精緻度的一大重點！而脆弱的唇部很容易被大家忽略和遺忘。相較其他部位肌膚，唇部無皮脂膜、角質層也更薄，水分特別容易流失進而造成雙唇乾裂無光澤，盤點近期新推出的護唇新作，看看哪個是你的心頭好？



▲凡士林 4號全能精華潤唇膏，#舒緩修護，149元。

敏弱唇適用，添加積雪草精萃、紅沒藥醇與角鯊烷等強大修護鎖水成分，擦上後還有舒適涼感，幫助緩解唇部乾癢、敏感、緊繃、泛紅。

▲Carmex小蜜媞 minis 3入組（草莓/鳳梨/櫻桃）防曬SPF15修護唇膏，219元。

一次擁有3款迷你護唇膏，不只是結合甜美的草莓、香甜的鳳梨、鮮甜的櫻桃口味討人喜歡，更添加SPF15防曬係數和維生素E，滋潤並撫平唇紋，回復雙唇粉嫩Q彈。

▲Elizabeth Arden 八小時系列限量版 超級英雄潤澤霜，50ml，1,050元。

結合多種元素礦脂和維他命E，為肌膚的保濕鎖水把關，同時也能修復肌膚彈性。化妝師人手一條的萬用膏，除了拿還抹上雙唇，還可以拿來修護肌膚、提亮臉頰、滋潤指甲、順理頭髮和眉毛。

▲Kanebo DEW玻尿酸彈潤Q唇霜，640元。

不只是潤唇，連唇周肌膚都幫你顧好，獨家研發玻尿酸特潤唇膜，除了塗在嘴唇，更能抹在唇周，讓肌膚潤澤光滑。

▲曼秀雷敦 Water Colour水彩潤唇膏，3色，各170元。

承襲護唇家族注入高保濕植萃美唇油以外，更添加水彩般的柔美色澤，輕輕一抹即打造水潤輕透的發光美唇。

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