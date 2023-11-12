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《室友斗娜》秀智造型討論度極高　同款精品包、平價服都幫你神出來

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文／美人圈

改編自閔宋雅的網路漫畫《愛上姐姐的理由》的韓劇《我的女神室友斗娜》開播至今話題不斷，甚至衝上Netflix熱門觀看第一名。除了退役K-POP偶像愛上平凡男大學生的劇情引人入勝外，飾演女主角李斗娜的秀智更憑藉辨識度超高的公主切造型，和舉手投足散發的強大氣場狂圈粉！不光是男主角，就連螢幕前大批觀眾的心，都跟著被撩走。

▲秀智 。（圖／翻攝自IG）

▲秀智。（圖／IG@netflixkr，下同）

要形塑一個成功的角色，服裝造型自然是關鍵！秀智在《我的女神室友斗娜》中，不論是舞台、私服或是出席發佈會的造型會都很吸睛，本篇也整理出秀智討論度極高的幾個Look，同款精品包、平價手袋到配件也一併幫你神出來，一起下滑看看吧。

▲秀智 。（圖／翻攝自IG）

《我的女神室友斗娜》秀智同款品牌

VALENTINO

近期出席《我的女神室友斗娜》宣傳活動的秀智完美展現時下最流行的學院風！蝴蝶結造型上衣搭配A字灰色短裙散發少女青春氣息，下身搭配膝上黑長襪以及厚底樂福鞋，立刻擁有驚人大長腿效果。當然，最吸睛的莫過於秀智手上拎的包，來自VALENTINO的LOCÒ手袋，佈滿華麗亮片的包面，加上中央醒目的V Logo，直接讓造型多了一絲高貴氣息，甜美又帶點富家千金感，太搶鏡。

▲秀智 。（圖／翻攝自IG）

▲秀智學院風造型。（圖／IG@skuukzky、IG@netflixkr）

這款金屬耳環一樣來自VALENTINO，設計小亮點就是中間的V字字母，低調彰顯身份，同時圓圈造型也能轉移視覺焦點，讓目光不會放在凸出的顴骨上，瀏海＋耳環修飾，讓下巴和臉頰瞬間顯瘦！

▲秀智 。（圖／翻攝自IG）

VERSACE

另一套發佈會造型也很出彩，全身上下都出自VERSACE，微帶透膚的高領上衣搭配高腰百摺短裙，性感得恰到好處！此外，同色系All Black裝扮視覺收縮顯瘦效果佳，還相當具有延伸感，配上招牌黑長直髮宛如女神降臨，目光真的很難從她身上移開啊！

▲秀智 。（圖／翻攝自IG）

MSCHF、Glowny、Since Then、Dr. Martens

有追劇的粉絲肯定對斗娜這套穿搭印象最深刻，公主切髮型配上MSCHF棒球帽超修飾臉型，同時也很顯嫩。Glowny的緞面碎花裙搭配Since Then的粉色金屬扣環小外套，再加上Dr. Martens Jadon厚底高筒馬丁靴加持，完美平衡甜美與帥氣感，難怪一登場就成為校園高回頭率女神！

▲秀智 。（圖／翻攝自IG）

Soft SEOUL 

在劇中斗娜常以舒服的居家裝扮現身，而可愛的小背心就是她出鏡率極高的單品之一！秀智以韓國小眾品牌Soft SEOUL的蕾絲小背心搭配寬鬆舒適的長褲，白藍配色視覺上清新、乾淨，不會顯得有距離感。復古耳機可以說是造型的點睛之筆，既跟上現正流行的復古風潮，同時又萌生想抱緊處理的清純可人氛圍。

▲秀智 。（圖／翻攝自IG）

Joy Gryson、Miu Miu

2023秋冬大熱的「美拉德風穿搭」秀智當然也跟上了！身上Joy Gryson的復古毛呢外套和皮質長裙配色上很互補，斜背的焦糖色Miu Miu Arcadie包大大凸顯千金氣質，氣場全開。當然，最加分的造型巧思肯定是內搭的白色荷葉邊領片，整體層次感立刻升級，約會這樣穿男生都心動。

▲秀智 。（圖／翻攝自IG）

GUCCI

不難發現斗娜除了是帽控外，還特別喜歡配戴造型感強烈的髮夾！這款來自GUCCI的粉色雙愛心髮夾在《我的女神室友斗娜》播出後就被問翻，水鑽細節搭配中央雙G Logo和紅色愛心裝點，俏皮十足。柔順黑色波浪捲髮配上髮夾搶眼度加乘，女孩一定要學起來！

▲秀智 。（圖／翻攝自IG）

▲秀智戴的粉色雙愛心髮夾，隨劇播出後被問翻。（圖／IG@skuukzky）

Saint Laurent、INSTANTFUNK、AWESOME NEEDS

斗娜的穿搭非常值得時下女孩作為借鑒，平價混搭精品，展現出獨一無二的個人魅力！編輯追完劇最喜歡的就是這套Look，來自INSTANTFUNK的牛仔連身裙，斜肩剪裁完美展現秀智纖細鎖骨曲線，露得剛剛好，不會給人過度賣弄性感的感覺。頭上配戴AWESOME NEEDS的千鳥格報童帽更添復古味，肩背的秋冬最新毛絨Saint Laurent LE 5 À 7，妥妥抓住目光，不愧是公認的教科書級穿搭啊！

▲秀智 。（圖／翻攝自IG）

▲秀智劇中Look根本是教科書級穿搭。（圖／IG@netflixkr、Saint Laurent）

Threetimes

把居家時尚發揚到最高境界的斗娜，就連去便利商店買零食都不能放棄穿搭！上身是來自Threetimes的腰間挖洞針織罩衫，下身白色短褲對身材不自信的女孩特別友好，荷葉邊鬆緊設計可以修飾在意的大腿肉，配上一雙呼應上衣的粉色厚底拖鞋，展現休閒率性的鄰家女孩氣息。

 ▲秀智 。（圖／翻攝自IG）

▲斗娜的居家時尚也掀高討論度。（圖／IG@skuukzky）

延伸閱讀

網評「秀智最美韓劇」TOP5！《我的女神室友斗娜》不是最美，網讚這部秀智「美成傳說」

Netflix《我的女神室友斗娜》劇情、角色介紹＆評價！秀智為戲回歸偶像、還拍了MV

「美拉德風」原來這幾種人不適合？跟著大熱女星學美拉德穿搭不踩雷，顯白又高級！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 我的女神室友斗娜, 秀智, 精品

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