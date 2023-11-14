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5大秋冬必備單品＆搭配訣竅　BLACKPINK都在穿皮外套、黑色長靴最百搭

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文／美人圈

夏衣收起來！秋冬漸至，大家準備好迎接秋冬時尚了嗎？今天編輯整理了「2023秋冬穿搭必備單品＆搭配小訣竅」，讓不知道要買什麼、穿什麼的女孩們，美美地度過這個冬天。

2023秋冬穿搭必備單品

1：皮外套

這幾年秋冬流行的「皮外套」在今年依然熱門，帥氣又百搭的皮外套，不僅能打造充滿個性的酷感，也能搭配出甜美風！像是Jisoo在Dunst廣告中所示範的，利用最經典的黑色皮外套，搭上學生氣息格子上衣和百摺裙，既不會太過甜膩、還有一絲叛逆的小個性。不知道買什麼皮外套的朋友，就選擇這種百搭又基礎的款式絕不會錯！

▲秋冬穿搭。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲Jisoo演繹皮衣時尚。（圖／IG@sooyaaa_）

另外喜愛復古帥氣感的人，可以選擇像Jennie的「短版皮夾克」，帶有美式復古刺繡及圖案的帥氣機車服，更有設計感及個性！除了Jisoo和Jennie外，成員Rosé也有不少皮外套私服，除了機車外套式的皮外套，還有西裝皮外套，真的是太帥氣啦！

▲秋冬穿搭。（圖／翻攝自IG、小紅書）▲秋冬穿搭。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲Jennie、Rosé私服都愛穿皮外套。（圖／IG@jennierubyjane、@roses_are_rosie）

另外因應今年秋天席捲的「美拉德穿搭」，棕色的皮外套也成為眾人的時尚配件。黑色百搭時尚、棕色復古美拉德，好想要包色啊！

▲秋冬穿搭。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲棕色皮外套成熱門選擇。（圖／IG@yimengling）

2：棕色大衣

秋冬不可少的大衣，在今年可以選擇各種咖啡色！也是基於美拉德穿搭的流行，百搭的棕色能襯得秋意濃濃，同時給全身暗沉的色系點睛之筆，顯得穿搭更有層次。我們可以參考韓國知名穿搭博主「@feve_r」的示範，今年她已經穿上棕色大衣啦！不過大衣同時也很吃身高，身材較嬌小的朋友們要慎選版型和長度，找到適合自身比例的大衣唷。

3：簡單的素色質感毛衣

今年的秋冬趨勢偏向於前陣子大家所說的「Old Money 老錢風」，也是2023年流行的「Quiet Fashion」，注重低調和質感，給人一種像是由內而外散發的貴氣，簡約而從容地時尚。不同於夏天所流行的多巴胺色系或是華麗的服裝，在厚重衣服的層層堆疊下，我們化繁為簡，找尋色系簡單又有質感的素色毛衣搭配就可以！

4：繞脖上衣

延續「Balletcore」的風潮，夏天時有許多綁帶式的小背心，秋冬則是有化身為小圍巾的繞脖毛衣或針織，在還可以小露香肩的時候，展現溫柔性感的魅力，如今也是多家品牌秋天推出的熱門款式！

5：咖啡色長靴／黑色長靴

秋冬怎麼可以沒有長靴呢！無論是穿著洋裝或是短裙，在寒冷的冬天想露腿時，就必備一雙長靴。不但可以拉長比例，還能讓腿看起來又長又直！作為不退流行的單品之一，長靴也發展出越來越多種不同的設計，在美拉德風潮中超熱門的咖啡色牛仔靴則是其一。

▲秋冬穿搭。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲美拉德風潮中，咖啡色牛仔靴超熱門。（圖／微博＠鞠婧禕）

當然最百搭的就是簡約黑色長靴，不過長靴的長度選擇也是一大學問。長度在小腿處的中長靴，較容易顯腿短，小個子的朋友要慎選！

長度快到膝蓋或者及膝的長靴，則是最修飾腿型的靴款長度，靴身完美將腿部的缺陷給包裹住，視覺上將比例和身材都變好！

▲秋冬穿搭。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲及膝長靴是最修飾腿型的靴款長度。（圖／IG@yimengling）

最特別的是Jennie的過膝靴，長度高至大腿，可以搭配極短的短褲或短裙，瞬間也將腿拉得又長又直！

▲秋冬穿搭。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲BLACKPINK全員都有穿長靴。（圖／IG@blackpinkofficial）

秋冬穿搭小訣竅

1：顏色不過多

就如我們前面提到的2023秋冬將走向「Quiet Fashion」，將聲張華麗的衣服化繁為簡，走向低調的質感。因此在顏色選擇上，可以根據美拉德穿搭的「深淺棕色搭配」，利用不同深淺的棕色做搭配，全身的色系也不過三。

▲秋冬穿搭。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲秋冬穿搭也走向Quiet Fashion。（圖／小紅書＠lanlan）

或是掌握秋冬最適合的黑白灰三色，利用這三色就能一步打造簡約又有質感的穿搭風格，也是許多韓國博主喜愛的穿搭。

2：單色小洋裝＋駝色外套

秋冬想穿洋裝怎麼搭配？只要一件溫暖又具有秋冬感的「駝色外套」，加上前面所說的長靴單品，無論是黑色、白色、米色還是棕色都超適合，既溫柔又顯質感，配上駝色外套的瞬間就能將秋天氛圍拉好拉滿。

3：衛衣／帽T＋格子裙

喜歡美式學院感秋冬搭配的人，可以選擇衛衣和大學T，搭配格子花色的下半身，不怕冷的美女們也能穿短裙，會更加活潑青春！搭配時也要記得「顏色不過多」的訣竅。當下身已經是格子花樣時，上身就盡量選擇單色、花樣不過多的款式。首選秋冬色系：米白、棕色、黑、白、灰，最不會出錯！

▲秋冬穿搭。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲美式學院感秋冬穿搭。（圖／小紅書＠Mhisu-）

4：上緊下鬆

若上半身是緊身、貼身的款式，下半身則建議選擇較寬鬆的品項，如：傘裙、A字裙、闊腿褲、寬褲等等。另外也要注意版型和材質，上下身衣物的材質要能相匹配，不能一個是夏天薄紗、一個是冬天燈芯絨，那麼視覺上會明顯感受到違和感。

5：襯衫做疊穿

秋冬是最適合做疊穿層次的時尚，不過就如我們前面所說，不能過於繁複且厚重，這時候選擇薄薄的「襯衫」做疊穿就很適合！其中藍色襯衫是最好搭配的選擇，像這樣搭在毛衣裡面，露出領子和袖口，就相當富有層次。因為襯衫不佔厚度，因此許多人也會在外頭再搭一層外套，像是前面所推薦的「皮外套」、「駝色大衣」都超適合！

▲秋冬穿搭。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲秋冬最適合做疊穿層次。（圖／微博＠章若楠）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 秋冬, 穿搭

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