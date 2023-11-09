趙露思25歲生日「超狂禮物」升格VERSACE全球大使！甜美模樣成時尚寵兒

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星趙露思音演出《傳聞中的陳芊芊》、《長歌行》等戲劇而獲得知名度，在她11月9日25歲生日當天，VERSACE驚喜宣佈趙露思出任全球品牌大使，這一身分象徵她的時尚影響力和帶貨力獲得肯定，未來會如何密切合作，粉絲們拭目以待。





▲趙露思出任VERSACE全球品牌大使。（圖／翻攝自趙露思微博、品牌提供）

▲趙露思9月現身品牌在米蘭舉行的 2024 春夏時裝秀。（圖／翻攝自趙露思微博、品牌提供）

趙露思出任VERSACE全球品牌大使，雙方合作早就埋下伏筆，趙露思在9月才現身品牌在米蘭舉行的 2024 春夏時裝秀，當時就獲得超高待遇，搶先穿著秀上服裝親臨會場，演繹清新可人的珠飾格紋連身裙，與品牌風格相當匹配。粉絲們也能期待未來趙露思與VERSACE的更多火花。

對於這次全新身分，趙露思表示：「顯而易見，VERSACE的品牌力量流淌在它的完美設計和義大利精湛工藝之中。但對我而言，VERSACE的強大之處在於能讓我感受到自我能量。感謝Donatella！我迫不及待地想和您一同開啟新篇章。」





▲舒淇擔任BOTTEGA VENETA全球品牌大使 。（圖／品牌提供）

最近BOTTEGA VENETA官宣舒淇擔任全球品牌大使，見證雙方對於時尚的高度契合，擁有全新身分後，舒淇所拍攝全新包款Gemelli的獨家形象廣告也搶先公開，她身穿率性高級感的丹寧套裝出鏡，示範日常的時髦氣息。