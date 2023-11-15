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假胯寬、梨形身材穿搭技巧！掌握「褲頭摺線＆長度」修飾肉肉更顯瘦

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文／美人圈

假胯寬、梨形身材穿搭技巧來了！梨形身材、胯寬明顯的人通常上下身的比例差異大，可能上半身拿S、下半身要拿到L，進入秋冬，究竟梨形身材的人該如何選到修飾胯寬、小腹、肉肉下半身的衣服呢？以下6個技巧，從褲子到裙子的選法一次解答。

梨形身材穿搭技巧

1.褲褶方向很重要，「朝外」是首選

有褲褶設計的褲子會更有空間包容臀部！不過，若褲褶方向「朝內」，當吃飽或坐下時，褲褶容易被肚子撐開，凸顯出圓圓小腹、也因褲褶被撐開、下半身就看起來更大；褲褶「朝外」，受到吃飽、坐下等影響較小，不太會被撐開，會更顯瘦！

▲穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲（左圖）褲褶方向「朝內」、（右圖）褲褶「朝外」。（圖／IG@dayin_kr，下同）

2.選擇「有垂墜度」的料子，而非硬挺

太貼身的面料會勾勒出下半身的線條，太硬挺的布料則會使線條變得太硬，無法順著身形，無形當中放大了整個下半身！因此，梨形身材的人在選擇褲子時，要選擇「有垂墜度」的料子，褲子長度可略蓋到腳背，視覺上就會縱向拉長、拉直，也較能修飾胯寬、更顯瘦。

▲穿搭。（圖／翻攝自IG）

3.選直筒版型，修飾力最大

直筒版型是最修飾梨形身材的！可讓雙腳看起來筆直、整個人是縱向拉長，看起來就會更加顯瘦。此外坐下時，褲子拉鍊通常容易有繃開感，會更凸顯出圓圓小腹、下半身有肉，因此建議可選「扣子／拉鍊設計在側邊的」，就能避開此風險。

▲穿搭。（圖／翻攝自IG）

4.整圈鬆緊帶要固定車線，慎選休閒褲／棉褲

喜愛休閒裝扮的人，選擇休閒褲／棉褲時，材質方面須避免過軟的質料會貼身，勾勒出肉肉下半身線條、過硬過厚的材質則會放大下半身，使下半身看起來是圓的；鬆緊帶方面則要避免「沒有固定車線的」，不僅很容易在腰頭翻來翻去、無法平順，通常也會很死板的圈出上下半身，使梨形身材更為明顯。

▲穿搭。（圖／翻攝自IG）

下圖可以更仔細看到有「是否有固定車線」，沒有固定車線的可以看到是整片鬆緊帶、腰容易有整坨的堆積感；右圖的粉紅箭頭處就是固定車線，讓鬆緊帶不翻轉之餘，堆積感也減少許多。

▲穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲（左圖）沒有固定車線、（右圖）有固定車線的。

5.避免大A字裙、柔軟貼身面料

梨形身材通常上身較瘦，因此在春夏穿輕薄的上身＋大A傘裙會很有氣質且修飾力十足，不過秋冬的服裝材質較厚，會明顯的澎起來，因此建議選擇小A字裙、直筒型的，看起來更修長。而秋冬流行的針織面料，即便做了A字，下半身線條仍會明顯被勾勒出來，更推薦選有厚度、磅數高的面料。

▲穿搭。（圖／翻攝自IG）

6.長度很重要，過長會壓身高

尤其是身高落在150-160公分左右的梨形女孩，若裙子的長度到腳踝，加上秋冬衣服的面料都會相對厚重，就容易壓身高（如下圖）對自己小腿有自信的人，可選擇長度落在膝蓋下方一點點的；若不想露出腿型，則選擇可蓋住整個小腿，長度約莫到腳踝上方一點點的就很完美。

▲穿搭。（圖／翻攝自IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 穿搭, 梨形身材

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