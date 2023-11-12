日本超準心測「你適合創業嗎？」　選一回答是天生創業家

文／Workworks職場人

打算轉換工作環境的職場人們，曾經有過創業的念頭嗎？無論是創立品牌、開設咖啡廳服飾店等，本篇編輯將分享「適合創業」心理測驗，職場人們只需要根據直覺選測，就能得出適合創業指數囉！

問題：當職場人們和身旁朋友正在烤肉時，遇到陌生人告知你占用到他們區域、必須離開此地方，這時候妞妞們會選擇怎麼做呢？



A.驚呆傻眼

B.馬上移動位置

C.要求對方解釋

D.查看烤肉區域的規則

---------------（以下有解析）---------------

選「A」驚呆傻眼

選「驚呆傻眼」的你，代表適合創業指數20%。職場人們當下接收到此訊息感到驚呆錯愕，但在職場上如果腦袋停止思考就容易讓自己迷失方向，建議大家當下能立即改變想法，或許是要求對方解釋、詢問原因，採取實質行動改變眼前問題。

選「B」馬上移動位置

選「馬上移動位置」的你，代表適合創業指數40%。如果職場人們或許怕麻煩，才會選擇改變位置，但如果相同情況發生在職場環境時，務必向身旁同事解釋為什麼要轉移地點、改變念頭，這是盡責任的一種表現。

選「C」要求對方解釋

選「要求對方解釋」的你，代表適合創業指數70%。職場人們在與對方談判前務必了解對方的感受，假設對方說法是對的，那麼選擇退出原先烤肉的位置能減少雙方麻煩，倘若對方無理的話則會選擇正面交鋒，建議大家成為一位創業家，必須以鳥瞰的角度扭轉局面，而非感情用事。

選「D」查看烤肉區域規則

選「查看烤肉區域規則」的你，代表適合創業指數90%。職場人們接收到此消息時，會先試圖檢查烤肉區域規則，確定對方的說法是否為正確，應用在職場環境上，憑著這份冷靜行事的能力，非常適合成為一位優秀的創業家！

編輯測驗結果為適合創業指數70%，倘若接收到被迫更換烤肉位置時，編輯直覺會馬上詢問對方原因（笑），職場人們測驗結果是什麼呢，歡迎跟編輯分享唷！

測驗連結

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