秀智、珍妮佛勞倫斯同款「迷你多情」浪琴表登場！全球總裁親自站台101新店

記者鮑璿安／台北報導

瑞士百年製錶品牌LONGINES浪琴表總裁Matthias Breschan今年（2023）二度來台，為慶祝台北101全新概念店落成，發表全球代言人珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、新任大使秀智所佩戴的Mini Dolcevita多情全系列，由198顆金屬鏈節所打造的不銹鋼鏈帶，輕鬆貼合在手中，創造優雅風情。

▲全球代言人珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、新任大使秀智所佩戴的Mini Dolcevita多情全系列 。（圖／品牌提供）

Matthias Breschan展現對台灣的高度重視，他特別提到，透過 MINI DOLCEVITA 迷你多情系列上市及台北 101 浪琴表名品店的全新概念店落成，將為台灣腕錶市場注入一股優雅氣息。全新 MINI DOLCEVITA 迷你多情系列盡顯Quiet luxury安靜奢華風潮，方中帶圓造型其實是受到1927年長方形錶款所啟發，於1997年終於正式迎來的DolceVita多情系列頗受好評，今年則全新推出MINI DOLCEVITA迷你多情系列，簡約的21.50毫米 x 29.00毫米錶殼，搭配198顆金屬鏈節組成方格鋼鍊錶帶呼應 Art Deco 建築。





▲LONGINES浪琴表總裁Matthias Breschan特別來台，左為名模王心恬 。（圖／品牌提供）

▲LONGINES浪琴表MINI DOLCEVITA迷你多情系列，Cosmo面盤搭配黑色鱷魚皮革錶帶腕錶 。（圖／品牌提供）

▲LONGINES浪琴表MINI DOLCEVITA迷你多情系列，羅馬鏤雕鍍金面盤搭配高級淡雅粉鱷魚皮革錶帶鑲鑽腕錶。（圖／品牌提供）

本次共推出11款腕錶，新式 Cosmo、羅馬鍍金鏤雕和經典羅馬「flinqué」飾紋之三款面盤，分別搭配鑲鑽錶殼之不鏽鋼鏈帶與彩色高級鱷魚皮革錶帶，在各種場合皆可展現優雅面貌。

▲Seiko Presage Craftsmanship工藝系列全新腕錶 。（圖／品牌提供）

同時Seiko Presage Craftsmanship工藝系列全新腕錶，運用琺瑯和漆藝兩種技法，結合精緻的面盤設計、錶殼和鍊帶設計出三款全新腕錶作品，系列首度搭載高便利性的6R55機械機芯，動力儲存約72小時。白色琺瑯面盤腕錶搭配藍色指針與金屬棒狀時標別具美感、深黑以及綠色漆藝面盤腕錶，經過反覆數十次的塗佈和拋光增添光彩。

