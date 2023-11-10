Outlets加入！新光三越skm points點數更好用　年末最強回饋11／13開跑

▲新光三越skm points推出年末優惠，換點抽獎樣樣有，還納入Skm Park Outlets，日後到高雄Skm Park Outlets消費也可累積點數。（圖／業者提供）

時尚中心／綜合報導

全台最好用的百貨點數skm points即起更進化！新光三越宣布將旗下SKM Park Outlets納入skm points小宇宙，手上有skm points的會員能用跟累積點數的地方更多了！此外首波還推出五重回饋，不但消費、轉卡能賺更多點，用點數換熱門品牌SABON與Marshall商品還能享8折價。針對會員近期再提供扣點換航空里程數、演唱會門票、星級飯店折扣券等優惠，skm points不僅積點快還很好用，這好康不上車實在虧太大啦！

SKM Park Outlets祭五重優惠，10倍回饋媲美周年慶

新光三越今（11／9）宣布旗下skm points小宇宙將擴大至SKM Park Outlets，意即SKM Park Outlets 12萬名會員，將與新光三越340萬名會員展開結合優惠，首波推出「SKM Park Outlets 高雄草衙超級會員月」，11／13至11／22期間至館內即享10倍回饋（餐飲除外、單筆最高3,000點）；11／13至11／30轉換成新光三越會員，直接加贈skm points 300點。

▲SKM Park Outlets人氣爆品推薦 Coach x Disney 100週年聯名包款，價格店洽。

除直接送點之外，SKM Park Outlets再推SABON、Marshall扣點換禮，扣1.2萬點可兌換價值1,480元的SABON明星商品「經典身體磨砂膏」、扣11萬點可入手價值11,900元的Marshall Middleton古銅黑藍牙喇叭，針對小額點數也有扣點優惠，如100點skm points可換價值130元樺達奶茶2杯、價值80元至650元的鈴鹿賽道樂園體驗券、價值130元的大魯閣棒球打擊場代幣3枚。

▲用skm points扣點，可直接兌換SABON經典身體磨砂膏（上）、Marshall Middleton古銅黑藍牙喇叭（中），或者是鈴鹿賽道樂園（下）體驗券。

SKM Park Outlets總經理孫紹堃表示，目前會員消費佔比在30%，預估加入新光三越skm points生態圈之後，因優惠與活動方案將更全面，會員消費佔比會提高至50%，今年應可達到36億元營收目標，比去年同期成長20%，也是Outlet市場上少數的高成長。

年末skm points最強跨界回饋開跑，旅遊娛樂一把抓

快把新光三越APP打開，因為又到了年末最強回饋skm points的時刻，針對民眾想要出國的心情，新光三越11／16上午10點起與國泰亞洲萬里通、Klook推出一系列體驗活動，包括扣1,000點可抽價值96萬元「100萬亞洲萬里通里數」，週週扣100點可再抽價值25,000元「樂活海洋學院─航海體驗課程」。

▲skm points年末最狂跨界回饋，全球獨家「國泰 亞洲萬里通」首度推出扣點換里數活動。

除了抽獎之外，另推出扣1,600點起全球五星級飯店訂房7折優惠，以及承億文旅、礁溪長榮鳳凰酒店住宿／SPA券市價42折優惠。

▲skm points年末最狂跨界回饋，Klook獨家推出扣skm points 1,600點起，可享全球五星級飯店訂房7折起。

另新光三越第二屆skm points點數演唱會也即將舉行！12／15就在台北信義新天地A11登場，包括告五人、陳零九、鼓鼓 呂思瑋、蕭秉治與金曲樂團麋先生、白安等超強卡司，也提供會員以點數直接兌換，11／14上午10點起至台北信義新天地點數專區，扣5,000點可兌換「一般區門票」、扣15,000 點可兌換「搖滾區門票」，此外若點數不夠，還可用扣100點可抽「第二屆點數演唱會一般區門票」1張（限量100張）。

▲skm points年末狂歡派對，扣5,000點起享會員專屬演唱會，11／14上午10點準時開搶。

新光三越skm points生態圈持續擴大，無論是SKM Park Outlets或是百貨消費都有回饋，把握年末時機，換好禮抽里程全部隨你選，這波最強回饋一定要把握！