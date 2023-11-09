教你「禮貌地偷看時間」！梵克雅寶腕錶用按的　南台灣首店插旗高雄巨蛋

記者林明瑋 / 高雄報導

你習慣怎麼看時間？手機、智慧錶，還是傳統腕錶？時間很重要，但有些場合即便心急也不適合一直看錶，Van Cleef & Arpels（梵克雅寶）外型宛如腰帶的Ludo Secret神秘錶，按壓兩側才能看見錶盤，需要的時候偷偷看一下時間，好像生活裡的小情趣。這款Ludo Secret與以仙子為主角的Lady Féerie Or Rose腕錶都在新開幕的高雄漢神巨蛋店搶先曝光，為新店更添光芒。

▲Ludo Secret系列腕錶，輕按兩側可開啟，露出錶面。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

梵克雅寶終於揮軍南台灣，在高雄巨蛋開設專門店，43坪的空間精緻優雅，以黑、暖霧金為主要色調，牆上的手工壁紙、玻璃燈飾等，都承襲了品牌一貫的性格，走進VIP lounge宛如到了法式宅邸，坐在沙發上，像在家一般的愜意舒適。

▲梵克雅寶在高雄漢神巨蛋開設專賣店。





▲高雄巨蛋店內的VIP lounge優雅愜意。

開新店當然要祭出力作，今年發表的粉紅Lady Féerie Or Rose腕錶與Ludo Secret腕錶抵台後都在高雄巨蛋店首度曝光，Lady Féerie Or Rose錶盤以剔透的粉紅色彩繪玻璃琺瑯與不透明的粉紅色琺瑯釉彩交織，仙子坐在珍珠母貝打造的雲朵上輕舞魔杖，浪漫度破表。

▲Lady Féerie Or Rose腕錶，仙子揮舞著魔杖十分迷人。





▲Lucky Summer系列帆船、貝殼、海星胸針用法多樣，充滿海洋氣氛。

Ludo Secret神秘錶復刻上個世紀中期的設計，外型如1930年代的女士腰帶，乍看好像戴著手鐲，輕按兩側便能露出錶面，比起現在用手機看時間，多了有趣的儀式感。雖然已入秋，但仲夏之夢Lucky Summer系列珠寶仍可在高雄巨蛋店內看到，帆船、貝殼、海星胸針，呼應了高雄的港都身份，也充滿可愛歡樂氣氛。

歲末有不少派對，許多適合日常的經典珠寶，在節日時刻也一樣耀眼。

BOUCHERON（寶詩龍）

BOUCHERON邀集品牌大使韓韶禧、Alexa Chung、Rola和Mila Al Zahrani演繹經典之作，以Emerald Enchantment為主題拍攝歲末形象廣告，用祖母綠色洋溢節慶氛圍，韓韶禧佩戴Quatre系列戒指、手鐲、項鍊及耳環，都是很適合日常的珠寶，但疊戴在一起，絕對成為派對中的亮點。

CHANEL（香奈兒）

香奈兒以名為A Magical Morning with CHANEL的形象視覺照打造節慶氣氛，包括Coco Crush、Camélia、N°5高級珠寶系列及J12和Première腕錶系列都是主角，以黑金色的香奈兒緞帶陪襯或串起，令人更期待佳節來臨。

TASAKI

以2010年上市的Danger Horn系列為概念，衍生出簡約、尖角設計的墜鍊、單邊耳環等珠寶，並首度運用TASAKI獨家工藝的櫻花金款式，溫柔的淡粉色、圓潤珍珠，搭配尖角顯得既剛且柔，相當優雅。