年度必搶！H＆M聯名Rabanne系列開賣799元起　金屬洋裝、亮片包閃爆

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

最近各大品牌的聯名系列出不停，近日又有不少超燒的聯名登場，尤其每年都讓時尚迷超期待的H&M與精品設計師聯名系列，找來法國品牌Rabanne，推出多款品牌標誌性的亮片裝，連包包、頭飾、拖鞋等配件也都融入金屬、亮片元素，完美詮釋「閃閃惹人愛」的高調時尚風，而且最低799元就能入手；日本快時尚品牌GU則是再度攜手日本設計師品牌beautiful people，推出第二彈秋冬聯名系列，打造出輕鬆休閒又溫暖的服裝，且全系列皆採無性別設計，想與另一半穿上完美複製的情侶裝也沒問題。

每年都讓時尚迷引頸期盼的H&M與精品設計師聯名系列，今年找來擅長使用金屬與未來感的法國時裝品牌Rabanne合作，借鑒Rabanne品牌已故創始人Paco Rabanne的未來主義創作理念，並藉由現任創意總監Julien Dossena自2013年以來的現代都市休閒風格重新演繹，將其標誌性的金屬亮片材質和服飾、簡約運動服和俐落剪裁融為一體，打造出活力奔放且光彩熠熠的派對造型，將舞池派對時尚引領到新高度。全系列從服裝、包款、鞋款到耳環、頭飾、金屬領巾、襪子全都有，價格落在799元到17,999元，其中設計師級毛絨大衣更是不到萬元就能入手。

本次「Rabanne H&M設計師聯名系列」強調流暢廓形，同時綴以華麗裝飾細節。女裝系列最引人注目的莫過於Rabanne代表性的銀色、金色與紫色亮片金屬裙裝，還有浪漫萊茵石鑲飾雪紡長裙、豹紋針織洋裝也是兼具吸睛度與奢華個性感的焦點之作。另外，前衛幾何圖案提花針織兩件式套裝、盡顯華麗搖滾的刺繡軍服夾克和一穿讓人氣場全開的毛絨大衣也都是超有份量感的強勢單品。

男裝系列則有著俐落銀色西裝、亮片高領上衣、金屬鍊條網格背心、以及豹紋印花襯衫，在任何場合都超吸睛的主角級單品。不只有高調風格的主打服飾，本次系列也有收入像是復古運動套裝及T恤等日常休閒單品。

除了服飾，配件類也有眾多亮點。像是以現代風格重新詮釋的Rabanne的標誌性包款，從萊茵石流蘇金屬迷你包到亮片裝飾單肩包，即使穿著休閒服，一拿上就能讓造型感立刻大增；雙色金屬耳環與飾滿亮片的頭飾，盡顯前衛風格；還有無性別風格的金屬領巾、西部風短靴以及飾有亮片的泳池拖鞋，也都是一件就能成為主角的超吸睛單品。「Rabanne H&M設計師聯名系列」於11/9在台北微風松高門市和線上商店推出。

另一日本時尚服飾品牌GU，則是在今年3月攜手日本設計師品牌「beautiful people」推出聯名系列，掀起熱列迴響後，11月再度合作以「無須忍受寒冷的秋冬服飾」為主題，推出第二彈秋冬聯名系列，打造出看似單薄卻又保暖的衣服。設計師熊切秀典(Hidenori Kumakiri)表示：「我們特別注重材質面料的使用，例如外套的內襯採用毛絨材質，同時兼顧了舒適及保暖度；在針織單品中的內裡則使用了長絨毛材質，讓穿上單品的人能感受到驚喜。我們特意採用了看似不具保暖效果的材質，並設法讓它提供溫暖。」

本次秋冬聯名系列延續了上次的關鍵字「青春」，除了帶有1980－1990年代的校園文化氛圍，此次更將年輕人步入社會成為大人後，漸趨成熟的情懷融入其中。此系列打造了以工裝風格為主軸的服裝單品，輕鬆休閒又溫暖的服裝，同時充滿了品牌獨有的趣味性以及令人印象深刻的獨特創意，全系列單品皆採用無性別設計，並推出豐富的尺寸選擇。

首要鎖定的目標絕對是以經典古典音樂家為主題的針織毛衣，「搖滾針織系列」是「beautiful people」的經典單品，但此次聯名系列中，則使用了跟搖滾相反的古典樂元素來打造針織毛衣；還有酷帥有型又保暖的仿皮大衣、刷毛牛仔外套也很值得入手。全系列已於日前與日本同步上市，在GU台北ATT4FUN店、新竹遠東巨城購物中心店及網路商店限定販售。

