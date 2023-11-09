營養師教你「吃水果8個小知識」：太陽下山前吃完最好

▲吃水果的學問不少。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

吃水果對健康有益，但你知道怎麼吃水果才正確嗎？營養師宋明樺分享關於水果你不知道的事，其中一點就是水果盡量在白天吃，如果可以太陽下山前將今天水果量吃完最好。

營養師宋明樺在臉書專頁表示，衛福部建議國人每日飲食指南中，水果為其中一類，但其實真的有人沒在吃水果，她強調水果每天適量攝取有其必要性，而且吃水果也有8點注意事項要留意。

#水果盡量在白天吃

白天吃如金、下午吃如銀、晚上吃如銅，如果可以太陽下山前將今天水果量吃完那是最好。

#能吃就不要用喝的

水果基本上糖分偏高，一杯300c.c.柳橙汁大概可以1分鐘內喝完，但是若換成用吃的，不但可以攝取到較多的纖維，吃的時間也可以拉長避免血糖劇烈波動。若是真的要打汁，可搭配大量蔬菜調整整杯的糖分比例。

#切好的水果營養依然保留

許多人認為水果切開後營養大部分都流失了，其實應該是說大部分的營養都還在，只會有少量流失，所以前一晚可以將水果切好帶到公司做為隔天點心，來取代高熱量下午茶

#慎選空腹吃的水果種類

水果中富含小分子糖類，若空腹吃很容易吸收後影響血糖，若空腹吃盡量選擇升糖指數較低的種類，如:小番茄、芭樂、蘋果、奇異果、草莓等。

#蔬菜份量多於水果



「蔬果579」這個口號許多人都聽過，代表12 歲以下的兒童，每天應攝取五份蔬果（3份蔬菜+2份水果）、12 歲以上的女性，每天應攝食7份蔬果（4份蔬菜+3份水果)、而青少年與所有男性應攝食9份蔬果（5份蔬菜+4份水果），簡單來說就是蔬菜的份量要比水果多1份。

#不可用水果取代蔬菜

許多人認為蔬菜跟水果本一家，覺得蔬菜不好吃，台灣水果又特別可口，所以乾脆用水果取代蔬菜，雖然兩者都含有豐富膳食纖維與微量營養素，但是兩者營養還是不盡相同，且水果糖分比蔬菜多太多。

#當季當令、種類多元

所有蔬果都建議購買當季當令最好，除了營養外，價格一般也較便宜，購買習慣也建議種類、顏色、口感都要多元，許多人習慣吃口感偏軟的水果，其實硬脆口感更能訓練口腔肌肉，對於兒童語言發展、長者大腦靈活都有幫助。

#口感較酸可入菜

對於一些口感較酸的水果，如：草莓、綠奇異果、鳳梨、橘子等可以加入玉米榖片、優格、沙拉、PIZZA中搭配食用。