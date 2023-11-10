AVEDA跨界聯名推出16款禮盒、Jurlique變身華麗復古風

記者曾怡嘉／綜合報導

歲末正是交換禮物和犒賞自己的好日子，不少美妝保養品牌推出限量禮盒，集結品牌最受歡迎的明星產品，讓你送禮送到對方心坎裡。

▲AVEDA與荷蘭訂製服品牌Iris van Herpen跨界合作。

AVEDA年末宣布與享譽國際的荷蘭訂製服品牌Iris van Herpen跨界合作推出全球限量聯名禮盒，結合訂製時尚的前衛視覺及對環境永續的永恆承諾，傳達科技、藝術與大自然的完美共生。

▲AVEDA佳節限定禮盒《沈浸式催眠》(左)、《指尖的藝術》(中)、《女王的衣裳》(右）。

AVEDA以設計師Iris van Herpen的生平經歷及靈感脈絡為名，一口氣推出16款限量禮盒，彙集品牌最受歡迎的明星商品，不論是送禮或自用都能挑選到最適合的禮盒。其中《指尖的藝術》禮盒中，包含佳節限定的寧・紓壓護理精華油 30ml＋潤手霜 125ml＋潤足霜 125ml，幫妳溫柔呵護一整年辛勤的雙手雙腳，期待來年有更多美好的事物於指尖幻化而生。

▲華麗色彩很有節慶氛圍。

Jurlique今年聖誕以最歷久彌新的輝煌Golden 70s作為設計發想，延續Boho chic 混搭風融入了專屬阿德雷得自有農莊的植萃美學，以象徵70s Disco 舞廳風的華麗色彩、金屬系的元素作為點綴，揉合現代與復古，復刻金緻閃耀的聖誕禮盒。

▲Jurlique 聖誕玫瑰愛戀禮盒，1,200元。

《聖誕玫瑰愛戀禮盒》中，內含有兩款經典玫瑰隨身必備的玫瑰護手霜和可護唇與修護指緣的隱賣冠軍的玫瑰小愛心，讓你在冬令時節，讓雙手與雙唇隨時隨地完美柔嫩。

▲2023聖誕限定推出的香氛沐浴系列-歡沁櫻桃及晨曦陽梨。

The Body Shop歲末推出的聖誕限定禮盒，延續品牌堅持的理念，同樣是透過社區公平交易計畫取得原料、產品外包裝以藉此支持世界各地的弱勢族群、幫助貧窮社區以及女性經濟獨立。

▲The Body Shop 繽紛果香護手霜原裝禮盒，1,260元。(內含草莓、玫瑰、葡萄柚）。

2023年的聖誕禮盒包裝100%可以重複使用、回收或是再利用，包含將過往慣用的紙類更換成有機棉而製成的化妝包等，以確保每件禮物在聖誕節過後都擁有「第二生命」，不會成為用過即扔，造成地球負擔的無用包裝。