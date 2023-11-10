痘痘長不停？皮膚科醫師曝「反覆冒痘」3原因：微粉刺要小心

▲皮膚科醫師提醒有3原因容易反覆冒痘，一一改善才能擁有好肌膚。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@goodal_official）

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@kiehls

痘痘是許多人頭痛的肌膚問題之一，但最煩的不是長痘痘，而是痘痘好了沒多久又冒出來，甚至還在同一個位置反覆長痘，怎麼都好不了！皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書上揭秘同部位反覆長痘的3大原因，快來看看你中了哪些？

＃清潔沒做好



若是臉頰、下頜線反覆長痘，就要思考自己是否常側睡、枕頭套有沒有更換。睡過的枕頭套上，有油脂、皮屑和呼出的水氣，可說是細菌繁殖的溫床，若是又側睡壓著，痘痘自然容易反覆長。

若是下頜線和太陽穴常反覆長痘的人，則要考慮是清潔問題沒做好。有些人洗完臉，就忽略檢查這些臉部邊際部位是否有洗面乳殘留，或甚至是洗臉時沒洗到這些部位。

＃忽略「微粉刺」



別以爲痘痘消下去，看起來不紅了、不突出了，就代表都好了，劉醫師表示，其實皮膚裡還有「微粉刺」，很多人刷酸或是做脈衝光光子嫩膚後爆痘，就是因為加速了微粉刺的成熟。微粉刺就類似於痘痘的「小種子」，如果飲食上常吃甜食、奶製品或油膩的食物等，或是熬夜、壓力大、保養不對，這些微粉刺就會快速發展，過沒多久又冒芽，甚至長成嚴重痘痘。

劉醫師提醒「斬草要除根」，在痘痘消下去後，在先前長痘痘的區域或是頻繁長痘的區域要繼續塗抹維A類藥膏，像是維A酸乳膏、阿達帕林凝膠（第三代外用維他命A酸等，並要堅持4周以上的時間，把微粉刺也消除。

＃痘痘需要長期調理



劉醫師表示，其實痘痘本身就是容易反覆的皮膚問題，只有長期的調理控制，痘痘才不容易復發。

劉醫師提醒，除了做好清潔和抗痘護理，也別忘了要少熬夜，少喝牛奶、少吃乳製品，減少含糖、油炸食品的攝取，並堅持低GI飲食，多管齊下才能真正遠離痘痘威脅。

