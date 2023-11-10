黴漿菌感染咳不停？營養師：多吃「5大食材」、蜂蜜也在內

記者曾怡嘉／台北報導

最近黴漿菌肆虐，越來越多小朋友被傳染，導致整個家庭都在咳嗽度過，營養師高敏敏分享，若不幸感染除了盡早就醫治療，也可透過飲食加速痊癒，養好體力，降低二次感染機會。

#補充大量水分

建議多喝開水、雞湯等，充足的飲水不僅能代謝身體有害物，也能緩解肺部黏稠液體。

▲（圖／Unsplash，以下同）

#抗發炎食物

補充抗發炎食物，像是鮭魚、鯖魚、魚油等，Omega-3脂肪酸可促進吞噬細胞、白血球的活動力，加速吃掉細菌，而藍莓中的花青素可以抑制前列腺素合成，兩者皆能降低身體發炎反應。

#礦物質鋅

礦物質鋅可以從海鮮像是蝦子、蛤蜊中取得，鋅在免疫系統、組織修復上扮演重要的角色，可以幫助修復黏膜細胞、強化免疫系統。

#維生素C

攝取芭樂、奇異果、柳丁，幫助補充維生素C，維生素C可強化人體免疫功能、幫助細胞修復，幫助我們加速恢復體力。

#維生素D

鮭魚、秋刀魚、黑木耳、曬太陽，皆可幫助人體補足維生素D，幫助活化免疫系統、減少發炎反應。

除了以上大原則，營養師高敏敏也建議可以從以下5大食材補充，幫助減緩肺部發炎機率。

1. 自己煮豆漿

大豆異黃酮有抗氧化、抗發炎之功效，可降低發炎、咳痰的症狀。

2. 純的蜂蜜

蜂蜜幫助覆蓋黏膜，有潤肺效果，可減緩久咳不適。

3. 薑黃

薑黃中的薑黃素可抑制發炎，有助緩解咳嗽症狀。

4. 生薑

可舒緩呼吸道肌肉、降低發炎及紓緩腫脹

5. 溫熱或常溫綠茶

綠茶中的兒茶素有抗菌功效，也有維持喉嚨濕潤、減緩咳嗽的效果。