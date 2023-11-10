fb ig video ETtoday search mobile

黴漿菌感染咳不停？營養師：多吃「5大食材」、蜂蜜也在內

>

記者曾怡嘉／台北報導

最近黴漿菌肆虐，越來越多小朋友被傳染，導致整個家庭都在咳嗽度過，營養師高敏敏分享，若不幸感染除了盡早就醫治療，也可透過飲食加速痊癒，養好體力，降低二次感染機會。

#補充大量水分

建議多喝開水、雞湯等，充足的飲水不僅能代謝身體有害物，也能緩解肺部黏稠液體。

▲▼黴漿菌感染咳不停？營養師建議多吃「5大食材」 。（圖／Unsplash）

▲（圖／Unsplash，以下同）

#抗發炎食物

補充抗發炎食物，像是鮭魚、鯖魚、魚油等，Omega-3脂肪酸可促進吞噬細胞、白血球的活動力，加速吃掉細菌，而藍莓中的花青素可以抑制前列腺素合成，兩者皆能降低身體發炎反應。

#礦物質鋅

礦物質鋅可以從海鮮像是蝦子、蛤蜊中取得，鋅在免疫系統、組織修復上扮演重要的角色，可以幫助修復黏膜細胞、強化免疫系統。

▲▼黴漿菌感染咳不停？營養師建議多吃「5大食材」 。（圖／Unsplash）

#維生素C

攝取芭樂、奇異果、柳丁，幫助補充維生素C，維生素C可強化人體免疫功能、幫助細胞修復，幫助我們加速恢復體力。

#維生素D

鮭魚、秋刀魚、黑木耳、曬太陽，皆可幫助人體補足維生素D，幫助活化免疫系統、減少發炎反應。

除了以上大原則，營養師高敏敏也建議可以從以下5大食材補充，幫助減緩肺部發炎機率。

1. 自己煮豆漿

大豆異黃酮有抗氧化、抗發炎之功效，可降低發炎、咳痰的症狀。

▲▼黴漿菌感染咳不停？營養師建議多吃「5大食材」 。（圖／Unsplash）

2. 純的蜂蜜

蜂蜜幫助覆蓋黏膜，有潤肺效果，可減緩久咳不適。

3. 薑黃

薑黃中的薑黃素可抑制發炎，有助緩解咳嗽症狀。

▲▼黴漿菌感染咳不停？營養師建議多吃「5大食材」 。（圖／Unsplash）

4. 生薑

可舒緩呼吸道肌肉、降低發炎及紓緩腫脹

5. 溫熱或常溫綠茶

綠茶中的兒茶素有抗菌功效，也有維持喉嚨濕潤、減緩咳嗽的效果。

關鍵字：

久咳, 黴漿菌, 咳嗽, 飲食

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

不想禿頭快改掉！皮膚科醫師曝「3個壞習慣」讓你頭髮掉不停

不想禿頭快改掉！皮膚科醫師曝「3個壞習慣」讓你頭髮掉不停

營養師教你「吃水果8個小知識」：太陽下山前吃完最好

營養師教你「吃水果8個小知識」：太陽下山前吃完最好

秀智、珍妮佛勞倫斯同款「迷你多情」浪琴表登場！全球總裁親自站台101新店

秀智、珍妮佛勞倫斯同款「迷你多情」浪琴表登場！全球總裁親自站台101新店

年度必搶！H＆M聯名Rabanne系列開賣799元起　金屬洋裝、亮片包閃爆 見一次就忘「最容易臉盲」星座Top 3 ！第一名根本記不住人讓自己超尷尬 AVEDA跨界聯名推出16款禮盒、Jurlique變身華麗復古風 別讓脫皮毀了你的美！換季最強「護唇膏盤點」 連唇周都能用 吃蛋糕看出你是否有受寵體質？一種吃法簡直被捧在手心當公主 台中首間唐吉訶德超大超好逛！美妝區變華麗能試妝、限定商品必掃 昆凌穿CHANEL套裝纖長美腿藏不住　手拿雙C滑板俏皮度破表

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面