AP超複雜錶奪「鐘錶奧斯卡」最大獎　伯爵工藝了得風光抱2獎

▲獲得2023年日內瓦鐘錶大賞的品牌代錶開心領獎。（圖／翻攝GPHG官網，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

2023「鐘錶奧斯卡」的日內瓦高級鐘錶大賞（Grand Prix d’Horlogerie de Genève，簡稱GPHG），於瑞士時間9日晚間登場，最大獎金指針獎由AP（Audemars Piguet，愛彼）具40項功能的超複雜腕錶Code 11.59 Universelle RD#4拿下，而伯爵（PIAGET）成為本屆大贏家，一舉奪得最佳女錶與最佳工藝獎兩項大獎。

▲金指針獎由愛彼AP的超複雜腕錶Code 11.59 Universelle RD#4奪下。

本屆日內瓦鐘錶大賞共有18款時計獲獎，評審團特別獎則頒給Svend Andersen 與Vincent Calabrese兩位製錶大師。最受矚目的金指針獎被AP超複雜腕錶Code 11.59 Universelle RD#4抱回，歸功於由超過1100個零件構成的自動上鍊機芯，具40項功能，當中包括大自鳴超問錶、三問報時、萬年曆、雙追針飛返計時碼錶與飛行陀飛輪等23項複雜功能，展現品牌傲人實力。

▲伯爵綠松石面盤、鑲飾明亮形切割圓形藍寶石的Limelight珠寶錶拿下最佳女錶獎。

▲伯爵運用木片、麥稈與皮革鑲嵌工藝的ALTIPLANO MÉTIERS D'ART UNDULATA陀飛輪錶獲封最佳工藝錶。

風光奪得二個獎項的伯爵，分別以Limelight珠寶錶獲封最佳女錶、ALTIPLANO MÉTIERS D'ART UNDULATA陀飛輪錶得最佳工藝獎，前者為綠松石為面盤、外緣鑲嵌藍寶石並搭配宮廷式裝飾金質錶帶的優雅設計吸睛，後者則在陀飛輪錶面盤上運用木片、麥稈與皮革鑲嵌工藝呈現大自然之美而獲評審團青睞。

▲VOUTILAINEN的WORLD TIMER世界時區錶獲得最佳複雜功能男錶獎。

▲限量28只的DIOR MONTRES GRAND SOIR AUTOMATE ETOILE DE MONSIEUR DIOR錶獲最佳複雜女錶獎。

最佳複雜男錶獎則由VOUTILAINEN的World Timer腕錶獲得，而第一次推出活動機械設計的Dior就拿獎，限量28只DIOR MONTRES GRAND SOIR AUTOMATE ETOILE DE MONSIEUR DIOR錶，於面盤呈現創辦人Dior先生幸運星畫過天際的詩意設計，獲得最佳複雜女錶獎。而最佳珠寶錶獎被寶格麗（BVLGARI）SERPENTI CLEOPATRA手鐲錶擒得，蛇意象的時計已是日內瓦鐘錶大賞的常勝軍。

▲最佳珠寶錶由寶格麗SERPENTI CLEOPATRA手鐲錶奪得。

▲帝舵PELAGOS 39錶獲得最佳運動錶獎，150,000元。

有初試啼聲得獎之作，也有老將經典不敗傑作，必須至少有長達20年以上影響力的核心系列才能角逐的「最佳標誌獎」，由雅典錶（Ulysse Nardin）FREAK ONE奇想系列腕錶奪得；而綜觀得獎名單都是動輒百萬元名錶，最易入門是近年來人氣很旺的帝舵錶（Tudor），旗下PELAGOS 39腕錶獲得最佳運動錶肯定。

▲雅典錶FREAK ONE獲得最佳標誌性腕錶，2,095,000元。

2023日內瓦鐘錶大賞得獎名單

金指針獎：AP的超複雜腕錶Code 11.59 Universelle RD#4

最佳女錶獎：伯爵Limelight珠寶錶

最佳複雜功能女錶獎：DIOR MONTRES GRAND SOIR AUTOMATE ETOILE DE MONSIEUR DIOR錶

最佳男錶獎：

最佳複雜功能男錶：VOUTILAINEN WORLD TIMER錶

最佳標誌獎：雅典FREAK ONE錶

最佳陀飛輪錶：LAURENT FERRIER GRAND SPORT TOURBILLON PURSUIT錶

最佳日曆和天文錶獎：BOVET 1822 RÉCITAL 20 ASTÉRIUM錶

最佳創新機械錶獎：

最佳計時碼錶獎：PETERMANN BÉDAT CHRONOGRAPHE RATTRAPANTE錶

最佳運動錶獎：帝舵PELAGOS 39錶

最佳珠寶錶獎：寶格麗SERPENTI CLEOPATRA錶

最佳工藝獎：伯爵ALTIPLANO MÉTIERS D'ART UNDULATA陀飛輪錶

小指針獎：CHRISTOPHER WARD LONDON C1 BEL CANTO錶

挑戰獎：RAYMOND WEIL MILLÉSIME AUTOMATIC SMALL SECONDS錶

最佳創新獎：HAUTLENCE SPHERE SERIES 1錶

最佳機械鐘：L'EPÉE 1839 TIME FAST II CHROME

最佳精準時計獎：FERDINAND BERTHOUD CHRONOMÈTRE FB 3SPC錶

無畏獎：MAISON ALCÉE PERSÉE AZUR

鐘錶啟發獎：SIMON BRETTE CHRONOMÈTRE ARTISANS錶

評審團特別獎：製錶師Svend Andersen 與Vincent Calabrese

