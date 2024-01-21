5款去角質霜水嫩整個冬季！Jo Malone用完香香的、歐舒丹草本味網全好評

實習記者劉于禎／綜合報導

天氣變冷肌膚就容易乾燥敏感，除了做好保濕，也不能少了「去角質」這個步驟，許多人都認為冬天不需要去角質，但其實相反，冬天因為代謝變慢，老廢角質更容易囤積，導致後續保養品沒辦法吸收，以下5款磨砂膏冬天用也溫和，建議每周1次，並做好後續保濕與補水，在春天來臨之際，養出嬌嫩欲滴的肌底。

DOVE多芬去角質身體磨砂膏

每個人的肌膚耐受度和需求不同，所以多芬很貼心的推出磨砂力輕柔、更適合敏感肌的櫻花甜香磨砂膏，以及磨砂力適中，推薦使用在關節的石榴籽與乳木果油磨砂膏，添加了25%的保濕乳液，在冬季溫和的照顧敏弱肌。

▲DOVE多芬去角質身體磨砂膏，NT$259（圖／ETMall東森購物網）

Jo Malone 英國梨與小蒼蘭去角質沐浴露

香氛控快來！周末待在家好好保養身體後，伴隨著香氣，享受一個人的寧靜時光真的是太浪漫，Jo Malone以經典的英國梨與小蒼蘭香味推出了去角質沐浴露，在洗沐過程中就能輕鬆去角質，不需要再多一份工，洗完還能自帶迷人香氣，另外也有經典的青檸羅勒與柑橘香味，75ml小包裝，出門旅行也方便攜帶。

▲Jo Malone 英國梨與小蒼蘭去角質沐浴露，75ml／NT$1,200。（圖／翻攝自Jo Malone官網）

L'OCCITANE歐舒丹 地中海菊薊勻體去角質霜

歐舒丹這款去角質霜中最主要的成分地中海菊薊，一直以來受到普羅旺斯婦女的喜愛，具有強大的抗氧化力，還能幫助身體消化油脂，在去角質時搭配按摩手法，保濕有感還能讓整天經歷忙碌後腫脹不適的身體達到舒緩，淡淡的草本香十分紓壓，網友使用都給五星好評：「一整個在自家做高級SPA感」、「很好推開」。

▲L'OCCITANE歐舒丹地中海菊薊勻體去角質霜，NT$1,980。（圖／翻攝自IG@loccitanetw）

Kiehl's契爾氏 溫和身體去角質乳霜

Kiehl's早期是藥房起家，也曾贊助聖母峰遠征隊多款保養品，讓隊員在極地氣候也能保持肌膚健康，這款溫和去角質霜中添加了能舒緩、鎮靜肌膚的洋甘菊、蘆薈以及燕麥，用後的肌膚光滑不緊繃，目前薰衣草香味已經銷售一空，另一款葡萄柚香味也非常清爽，很適合本身肌膚常常鬧旱災的你。

▲Kiehl's契爾氏溫和身體去角質乳霜，NT$1,250。（圖／翻攝自KIEHL'S官網）

THE BODY SHOP 杏奶舒敏滋養身體磨砂膏

敏感肌救星來囉！THE BODY SHOP這款舒敏磨砂膏添加了97%的天然保養成分，包含有機甜杏仁油、乳油木果油、芝麻油、巴巴蘇油、荷荷芭微粒、杏仁殼粉末及核桃殼粉，讓你可以安心的使用，可溫和去除身體老廢角質，使用後全身散發甜甜的杏奶香氣，讓人聞到都覺得幸福。

▲THE BODY SHOP杏奶舒敏滋養身體磨砂膏，NT$1,180。（圖／翻攝自THE BODY SHOP官網）