楊紫瓊拿下BALENCIAGA品牌大使強強聯手！　穿黑西裝霸氣單人照曝光　

記者鮑璿安／台北報導

BALENCIAGA驚喜宣佈奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）升格品牌大使，釋出由紀錄片攝影師Platon為楊紫瓊拍攝的黑白肖像照官宣此消息，她神色自信優雅，以簡單的黑色西裝釋放魅力，品牌官網也同步換上她所出鏡的最新形象照，強強聯手感染大眾。

▲BALENCIAGA宣佈楊紫瓊升格品牌大使，釋出紀錄片攝影師Platon為她拍攝的黑白肖像照（右）。（圖／品牌提供）



在雙方合作前，楊紫瓊對BALENCIAGA的喜愛不言而喻，她曾身著BALENCIAGA高級訂製禮服出席第 76 屆坎城電影節，並來到開雲集團舉辦的「Women in Motion」晚宴，以自身時尚影響力，展現與品牌的高度契合。今年7月楊紫瓊也換上鮮亮的黃色禮服搭配沙漏包現身品牌巴黎高訂秀場，不錯過彼此的重要時刻。

▲楊紫瓊今年7月出席品牌巴黎高訂秀發表。（圖／品牌提供）





▲楊紫瓊身穿BALENCIAGA綠色高訂服登坎城紅毯。（圖／美聯社）

BALENCIAGA此前任命的品牌大使有法國影壇資深演員伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）和泰國新生代演員 PP Krit Amnuaydeckhorn，如今楊紫瓊正式加入行列，楊紫瓊對於這身分也表示，「我非常激動能成為BALENCIAGA的品牌大使，楊對我而言，時尚是一門藝術。 它並不限於服飾本身，更多的是自我表達，穿著感受，以及通過這種穿著折射出自身的價值觀，讓我能夠向世界展示和表達真實的自我。」





▲趙露思出任VERSACE全球品牌大使。（圖／翻攝自趙露思微博、品牌提供）

▲趙露思9月現身品牌在米蘭舉行的 2024 春夏時裝秀。（圖／翻攝自趙露思微博、品牌提供）

同時，大陸女星趙露思出任VERSACE全球品牌大使，雙方合作早就埋下伏筆，趙露思在9月才現身品牌在米蘭舉行的 2024 春夏時裝秀，當時就獲得超高待遇，搶先穿著秀上服裝親臨會場，演繹清新可人的珠飾格紋連身裙，與品牌風格相當匹配，粉絲們也能期待未來趙露思與VERSACE的更多火花。