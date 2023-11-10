fb ig video ETtoday search mobile

楊紫瓊拿下BALENCIAGA品牌大使強強聯手！　穿黑西裝霸氣單人照曝光　

>

記者鮑璿安／台北報導

BALENCIAGA驚喜宣佈奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）升格品牌大使，釋出由紀錄片攝影師Platon為楊紫瓊拍攝的黑白肖像照官宣此消息，她神色自信優雅，以簡單的黑色西裝釋放魅力，品牌官網也同步換上她所出鏡的最新形象照，強強聯手感染大眾。

▲▼楊紫瓊 。（圖／品牌提供）

▲BALENCIAGA宣佈楊紫瓊升格品牌大使，釋出紀錄片攝影師Platon為她拍攝的黑白肖像照（右）。（圖／品牌提供）

在雙方合作前，楊紫瓊對BALENCIAGA的喜愛不言而喻，她曾身著BALENCIAGA高級訂製禮服出席第 76 屆坎城電影節，並來到開雲集團舉辦的「Women in Motion」晚宴，以自身時尚影響力，展現與品牌的高度契合。今年7月楊紫瓊也換上鮮亮的黃色禮服搭配沙漏包現身品牌巴黎高訂秀場，不錯過彼此的重要時刻。

▲▼楊紫瓊 。（圖／品牌提供）

▲楊紫瓊今年7月出席品牌巴黎高訂秀發表。（圖／品牌提供）

▲楊紫瓊身穿Balenciaga綠色高訂服登坎城紅毯。（圖／美聯社）

▲楊紫瓊身穿BALENCIAGA綠色高訂服登坎城紅毯。（圖／美聯社）

BALENCIAGA此前任命的品牌大使有法國影壇資深演員伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）和泰國新生代演員 PP Krit Amnuaydeckhorn，如今楊紫瓊正式加入行列，楊紫瓊對於這身分也表示，「我非常激動能成為BALENCIAGA的品牌大使，楊對我而言，時尚是一門藝術。 它並不限於服飾本身，更多的是自我表達，穿著感受，以及通過這種穿著折射出自身的價值觀，讓我能夠向世界展示和表達真實的自我。」

▲▼ versace。（圖／翻攝自趙露思微博、品牌提供）

▲趙露思出任VERSACE全球品牌大使。（圖／翻攝自趙露思微博、品牌提供）

▲▼ versace。（圖／翻攝自趙露思微博、品牌提供）

▲趙露思9月現身品牌在米蘭舉行的 2024 春夏時裝秀。（圖／翻攝自趙露思微博、品牌提供）

同時，大陸女星趙露思出任VERSACE全球品牌大使，雙方合作早就埋下伏筆，趙露思在9月才現身品牌在米蘭舉行的 2024 春夏時裝秀，當時就獲得超高待遇，搶先穿著秀上服裝親臨會場，演繹清新可人的珠飾格紋連身裙，與品牌風格相當匹配，粉絲們也能期待未來趙露思與VERSACE的更多火花。

關鍵字：

楊紫瓊, Michelle, BALENCIAGA, 品牌大使

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

黴漿菌感染咳不停？營養師：多吃「5大食材」、蜂蜜也在內

黴漿菌感染咳不停？營養師：多吃「5大食材」、蜂蜜也在內

不想禿頭快改掉！皮膚科醫師曝「3個壞習慣」讓你頭髮掉不停

不想禿頭快改掉！皮膚科醫師曝「3個壞習慣」讓你頭髮掉不停

營養師教你「吃水果8個小知識」：太陽下山前吃完最好

營養師教你「吃水果8個小知識」：太陽下山前吃完最好

痘痘長不停？皮膚科醫師曝「反覆冒痘」3原因：微粉刺要小心 吃蛋糕看出你是否有受寵體質？一種吃法簡直被捧在手心當公主 年度必搶！H＆M聯名Rabanne系列開賣799元起　金屬洋裝、亮片包閃爆 AVEDA跨界聯名推出16款禮盒、Jurlique變身華麗復古風 秀智、珍妮佛勞倫斯同款「迷你多情」浪琴表登場！全球總裁親自站台101新店 9個精品質感行李箱！BLACKPINK愛用RIMOWA、FPM訂製款內行才知 台中首間唐吉訶德超大超好逛！美妝區變華麗能試妝、限定商品必掃

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面