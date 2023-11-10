《精神病房也會迎來清晨》10暖心金句：做自己喜歡的，那就是幸福

記者鮑璿安／台北報導

Netflix原創劇集《精神病房也會迎來清晨》由朴寶英、延玗臻主演，改編自南韓漫畫家李羅河創作的同名網路漫畫，劇情講述第一次來到精神健康醫學科的護士「多恩」，經歷心灰意冷的病人們，從中探索生命觸動人心的故事，當中不少暖心的台詞金句值得品味！

1. 現在需要拯救的，不是別人而是我自己。



2. 我現在才明白，比起別人誇自己，自己誇自己更讓自己感到心滿意足，我漸漸開始期待迎接清晨的到來了。



3. 神奇的是，比起自己的毛病，人們總是更能看清別人的不足之處，所以沒辦法看清自己的毛病。



4. 幸福有那麼複雜嗎？做自己喜歡的，那就是幸福。



5. 任何人都有可能生病，也許需要很常時間來治療，黎明到來前的那一刻，本來就是最黑暗的，但有一點很明確，沒人從一開始就是患者，也沒有自始至終都是患者的人，怎麼可能都是黑夜呢？清晨很快就會到來。



6. 我們現在需要的應該就是被討厭的勇氣，儘管如此，我們仍渴望被愛，渴望被認可，於是按照別人的看法，摧殘自己的靈魂，所以我們總是受傷，總是不幸。



7. 活在當下，彷彿意味著站在刀刃上，因為未來還沒有到來，而往事已經去了，站在當下的刀刃上。



8. 所有疾病都源於喪失，喪失了最珍貴的東西，喪失了自己，喪失了幸福的瞬間，這種時候，我們只能依靠叫做希望的東西。



9. 人們是如此脆弱的存在，因為小小的漣漪就被劃傷，傷人的話，在什麼情況下聽到都會讓人受傷。



10. 別太拼命了，你會很不好受的，即使你做了能做的一切，但還是惦記著沒有做到的部分，你會覺得內疚，會自責還會有罪惡感，你甚至都意識不到自己在慢慢凋謝。