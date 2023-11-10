日麥當勞神級甜點「草莓卡士達三角派」冬日限定！粉紅酥皮搭流心雙餡必吃

記者鮑璿安／台北報導

日本麥當勞的甜點「三角派」是不少遊客必吃美食，這次冬季限定新品是「草莓卡士達三角派」，已於11月8日開賣，高顏值的粉色系派皮包裹著雙重內餡，光是看到形象照上爆漿的畫面就已經流口水了，簡直是絕妙享受，成為全新的味蕾體驗。

▲日本麥當勞11月8日起開開賣冬季限定口味「草莓卡士達三角派」 。（圖／翻攝自日本麥當勞）

日本麥當勞的三角派品項自2007年推出後就頗受好評，今年冬季迎來限定口味「草莓卡士達三角派」，特色在於酥脆的外皮變成了柔和的粉色系，看來格外夢幻，一口咬下後，內餡擁有雙重口味，草莓以及卡士達均勻分佈在裡頭，順著缺口流出，形成外酥內軟的享受，而順滑的卡士達醬搭配上酸甜可口的草莓醬，完美中和了甜膩口感，讓人一口接著一口停不下來。

這次的限定甜點登場，就連外包裝設計也充滿巧思，為呼應冬日夢幻氣息，特別打造了童趣少女心的粉紅色包裝，搭配草莓、動物插畫讓人愛不釋手，從裡到外都療癒，正好前去日本旅行的民眾不妨一試。

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