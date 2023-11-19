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「五金女孩」必須入手的小眾飾品！小巧金飾到明星最愛羽毛款通通有

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實習記者劉于禎／綜合報導

最近在小紅書和抖音流行的時尚新名詞「五金女孩」，是指利用大量金屬、閃亮的元素在穿搭搭配上，秋冬大多數都選擇深色系服裝，這時利用一些亮眼的配件，就能讓你擺脫沉悶感，在人群中脫穎而出，以下推薦五家小眾飾品，一起來挑選屬於你的閃亮飾品，成為街頭最搶眼的五金女孩。

古飾案內所

這家店集結了來自六國等地，並精選1920至1990年代的首飾，大多以金色為主，美拉德女孩絕對不能錯過，利用一分熟簡約單調的咖啡色系，搭配古董飾品，讓你整個人顯得超有品味，給人一種復古知性女孩的感覺。

▲▼五金女孩必備飾品。（圖／翻攝自品牌官網）

▲復古風的古董飾品與美拉德穿搭很搭。（圖／FB@古飾案內所）

MF Select

羽毛元素的首飾一直都是熱門選擇之一，許多明星與名人都戴過印地安羽毛項鍊，這間店就有許多印地安風格的飾品，像是老鷹、羽毛、印地安人頭像的樣式都有，獨具風格一戴上就超級帥氣，搭配黑色系穿搭，更能突顯飾品的精緻，主要販售男性飾品，所以女生若想挑選手鍊，要確定自己的尺寸大小再購買。

▲▼五金女孩必備飾品。（圖／翻攝自品牌官網）

▲羽毛元素的飾品一直都是熱門選擇之一。（圖／翻攝自MF Select官網）

荏苒 - Vintage Jewelry

金色和寶石的組合就是華麗的代名詞，這家店擁有許多老飾品，雖然年代久遠，卻仍不退流行，很適合需要常常參加宴會的你，因為款式較華麗復古，所以比起日常配戴更適合正式場合，一身高雅的禮服配上奢華飾品，馬上就能別具風味，營造豐富的視覺效果。

▲▼五金女孩必備飾品。（圖／翻攝自品牌官網）

▲金色和寶石的組合就是華麗的代名詞。（圖／IG@renranvtg）

牧光飾品 The Moon

不喜歡太誇張的可以來看看這間，這家飾品以小巧精緻為主，不論是星星、月亮或是雪花，都能為穿搭添加巧思，同一件衣服為什麼賣家秀永遠比買家秀好看，因為賣家懂得利用飾品做出最好的視覺效果，快把堆在衣櫥角落的衣服拿出來試著搭配飾品，或許就能還原你心目中的樣子了。

▲▼五金女孩必備飾品。（圖／翻攝自品牌官網）

▲小巧金飾很耐看。（圖／翻攝自牧光飾品The Moon官網）

C percent

這家店根本就是年輕女孩的好朋友，裡面的每一個飾品都是純手工打造，有偷搬蘿蔔的兔子、趕上班的企鵝和獨角獸寶寶等，每一個都超可愛，樣式簡約卻又不失品味，有童心的你一定能在其中找到心儀的款式。

▲▼五金女孩必備飾品。（圖／翻攝自品牌官網）

▲手工銀飾。（圖／翻攝自C percent官網）

關鍵字：

五金女孩, 金飾, 銀飾, 項鍊, 手鍊, 戒指, 美拉德

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