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從聖誕到明年的「首款跨年月曆」！每一格都是香氛正貨有夠狂

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

聖誕節有許多限定美妝都換上新的包裝，香氛也不例外，透過絕美的設計以及細緻層次香氣，營造出專屬冬季的居家氛圍，以下就盤點多款聖誕香氛禮盒，送人自用都好有節慶感。

＃Maison Francis Kurkdjian 限量跨年倒數日曆，售價34800元

▲Maison Francis Kurkdjian,Acqua di Parma,VANA,香氛,香水,倒數月曆。（圖／品牌提供）

不跟許多品牌一樣走聖誕倒數月曆，這一款僅有聖誕到跨年前夕的倒數月曆，可以說是迎接新年的首款單品，雖然只有少少幾格，但厲害的是裡面每一瓶都是正貨香氛，從香水、蠟燭到身體油，都是很經典、具有標誌性的代表之作，可以說是誠意十足的限量單品。

＃Acqua di Parma 香氛蠟燭組，售價4900元

▲Maison Francis Kurkdjian,Acqua di Parma,VANA,香氛,香水,倒數月曆。（圖／品牌提供）

Acqua di Parma在年末都會以義式風格推出許多限量的節慶組合，最值得擁有的就是香氛蠟燭系列，紅黃綠三款顏色都換上精美的插畫設計，擺在家裡就立刻很有過節的氣氛，同時還可以擁有不同的新香氣：璀璨白雪、靜謐雪松、幸運魔法，味道超級療癒。

＃VANA Lagom 金屬款香氛暖燈禮盒，售價1990元

▲Maison Francis Kurkdjian,Acqua di Parma,VANA,香氛,香水,倒數月曆。（圖／品牌提供）

體驗北歐風情的雪國聖誕，VANA推出實用的香氛暖燈禮盒，裡面擁有白色雪季般的金屬感融燭燈，還有搭配一支城市旅行香氛蠟燭，總共有4款香氣可以任意選搭，在家裡點上立刻很有冬季的氣息，超適合拿來送親朋好友。

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關鍵字：

Maison Francis Kurkdjian, Acqua di Parma, VANA, 香氛, 香水, 倒數月曆

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