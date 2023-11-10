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測出你是不是個戀愛腦？選這張簡直有異性沒人性

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記者李薇／台北報導

愛情容易使人沖昏頭，甚至做出平常不會做的行為，這種狀態被時下年輕人封為「戀愛腦」，只要談戀愛就沒有理智，而你究竟是不是這樣的人呢？以下這個心理測驗可以給你解答。

Q：憑第一直覺選出你心裡最有感應、最喜歡的一張牌。

▲占卜,心理測驗,戀愛,愛情。（圖／小紅書）

A.你曾經有戀愛腦

曾經的你心裡一股腦地奔向愛情，全心全意的付出，以為自己會有所收穫，卻因此傷透了心，受到很嚴重的挫折，徹底讓你從愛情的夢幻泡泡裡面清醒過來，現在你已經完全理智在線，甚至可以說是不再相信愛情，不抱任何希望。

B.你並沒有戀愛腦

你天生就是一個非常理智的人，在想法上是比較清醒的，所以你根本沒有戀愛腦的機會，也有可能是還沒有遇到讓你非常心動淪陷的對象，即使談了戀愛，還是可以保持自我的想法與態度，看似冷漠，但可以說是人間清醒。

C.你是前期戀愛腦

你在一開始戀愛交往的時候，會出現戀愛腦的狀況，幻想一切都是在美好、甜蜜的狀態裡面，但相處一段時間，開始發現有爭執或是衝突的時候，戀愛腦又會立刻被你拋諸腦後，突然清醒上線，所以整體來說還不算是不可救。

D.你一直是戀愛腦

你可能不覺得自己是這樣的狀況，但現實中或是身邊的朋友都可以給你解答，一旦談戀愛你就分不清楚東西南北，甚至連身邊朋友都可以斷聯，只要戀愛就可以活下去的那一種，雖然分手你會回歸正常軌道，但只要又遇到下次戀情，又會以愛人為中心。

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關鍵字：

占卜, 心理測驗, 戀愛, 愛情

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