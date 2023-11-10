億元級鎏金西方廣目天王像台北現蹤　與奈良美智巨幅畫開放參觀



▲香港邦瀚斯秋拍呈獻奈良美智美術館級作品《三顆星》，估價約124,341,900元起。

記者陳雅韻／台北報導

香港邦瀚斯（Bonhams）11月17日起至12月2日舉辦秋季拍賣會，當中近300件精選拍品即起至11月12日，於台北BELLAVITA寶麗廣塲B1藝文空間舉辦對大眾開放的預覽會，邁入展場首先印入眼簾是日本藝術家奈良美智2015年在香港個展「Stars」中的大型作品《三顆星》，親自鑑賞才會發現他運用拼貼技法，將不同尺寸的黃麻布重疊縫合再作畫，呈現粗獷自然的紋理，而主角是擁有尖牙、眼神不羈的小女孩，雙手彷彿變魔術般指著3顆星星，成功吸睛，估價約124,341,900元起。

▲香港邦瀚斯秋拍最受矚目的藏中丹薩替15世紀早期銅鎏金西方廣目天王像，估價約145,065,550元起。（圖／邦瀚斯提供，以下同）

全場估價最高的拍品，則是曾屹立在藏中地區丹薩替寺的15世紀早期銅鎏金西方廣目天王像，與其相近的丹薩替天王像各為巴黎吉美博物館、北京首都博物館以及台北故宮的館藏，此為市場上唯一的孤品，且高73公分，較丹薩替寺其他題材之獨立造像大兩倍，是收藏家眼中的夢幻珍品，估價約145,065,550元起。



▲香港邦瀚斯秋拍珠寶亮點為卡地亞9.62克拉哥倫比亞未經處理祖母綠配鑽戒（右）估價約9,118,400元起，卡地亞11.14克拉D色VVS1、Type IIa 鑽戒估價約9,118,400元起。

邦瀚斯台北預展同時展出中國瓷器及工藝精品、書畫及珠寶名錶等精品，珠寶中不乏知名品牌作品，例如卡地亞（Cartier）9.62克拉天然「哥倫比亞」未經處理祖母綠配鑽石戒指、11.14克拉D色VVS1的 Type IIa鑽石戒指，都是大克拉的頂級寶石之選；名錶由PP（Patek Philippe，百達翡麗）1981年Nautilus Jumbo 型號3700腕錶、RICHARD MILLE致敬巴西一級方程式賽車手Felipe Massa的RM 011鍛造碳自動上鍊飛返計時碼錶領銜。此外，邦瀚斯規劃名牌手袋私人洽購展區，全是配色獨特與不同尺寸的愛馬仕凱莉包與柏金包，已標有定價。



▲邦瀚斯將上拍RICHARD MILLE Felipe Massa，RM011AMCA型號，鍛造碳自動上弦飛返計時腕錶，估價約4,559,200元起。



▲邦瀚斯名牌手袋私人洽購展區，展出多款愛馬仕包款。





拍賣新話題

拍賣市場熱鬧非凡，最新話題是國巨董事長陳泰銘，將珍藏多年的葡萄酒委託蘇富比（Sotheby’s）規劃拍賣會，預估將是拍賣史上最重要及價值最高的葡萄酒窖藏。首場拍賣將於11月24日至25日在香港文華東方酒店舉行，呈獻共1,500件拍品、約8,000瓶佳釀，蘇富比推估首場拍賣預計成交額將超越497,090,000元，而未來一年陸續推出整個系列，成交金額有望達16億元。



▲國巨董事長陳泰銘將珍藏多年的葡萄酒託蘇富比拍賣，將是拍賣史上價值最高的葡萄酒窖藏。（圖／蘇富比提供，以下同）



▲陳泰銘顯赫窖藏首場拍賣將於11月24日至25日在香港文華東方酒店舉行，呈獻共1,500件拍品、約8,000瓶佳釀。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。