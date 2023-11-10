《腦筋急轉彎2》最新預告來了！新情緒解鎖　回顧5金句教會我們的事

實習記者劉于禎／綜合報導

皮克斯《腦筋急轉彎2》最新預告來了！暌違9年終於迎來《腦筋急轉彎》續集，第二集預計將在2024年6月上映，皮克斯官方也發布首支精采預告及宣傳海報，好不容易取得平衡的樂樂、憂憂、怒怒、厭厭和驚驚又會遇到怎麼樣的新情緒，他們會發生什麼衝突、該怎麼合作，來幫助萊莉度過這個充滿變化及挑戰的青春期呢？

▲《腦筋急轉彎2》有全新「情緒角色」。（圖／迪士尼影業提供）

《腦筋急轉彎》2015年發行第一集時，被許多家長譽為是很好的情緒教育電影，裡面由樂樂、憂憂、怒怒、厭厭和驚驚五個擬人化的情緒作為主角，描寫小女孩萊莉的內心活動，主角樂樂從剛開始希望萊莉永遠保持開心，認為憂憂是沒必要存在的情緒，到後來體認到快樂和悲傷是一體兩面，每個悲傷後面都接著快樂，來教我們學會面對、接受自己的情緒。

▲經歷重重冒險終於能和睦相處的情緒。（圖／Pixar，下同）

第二集首支預告片中，可看到原本和諧的大腦總部，突然響起警報，一群工人的出現，將所有東西砸毀、破壞，一切歸於安靜後，突然來了一位全新情緒角色「焦焦」，自我介紹說著：「不好意思，我們本來打算留下好的第一印象。」厭厭問：「我們是誰？」可以猜測還會有其他新情緒，要一起來陪伴萊莉走過極具挑戰的青春期。

▲《腦筋急轉彎2》全新角色「焦焦」。（圖／迪士尼影業提供）



宣傳海報中躲在五位原有情緒底下的四個角色，目前猜測就是新情緒好奇心（藍綠色）、害羞（粉色）、焦焦（橘色）以及忌妒（深紫色）。

▲《腦筋急轉彎2》預計2024年夏天上映。（圖／迪士尼影業提供）



在期待續集上映前，先一起來回顧第一集有哪些深入人心的金句吧。

「哭泣，讓我能緩下腳步來，更好地感受人生難題的重量」

長大後的我們，總是壓抑自己的情緒，不想輕易被人察覺我們的低落，甚至連自己都差點被自己騙了，但其實關起房門，我們可以勇於面對自己的情緒，只有面對了才能克服，就像垃圾桶滿了就要倒，心裡的垃圾也要定期清空，好好的大哭一場，把心整理好後，就能更理性的去看待事情，方法總比問題多，相信自己總是能迎刃而解。

▲憂憂。（圖／翻攝自FB@PixarInsideOut）



「是啊，我們曾經是最好的朋友」

還記得你小時候最好的朋友是誰嗎？現在是否還有聯絡？長久的友誼很珍貴，但短暫的友誼其實也同樣重要，在某個被爸媽罵的夜晚是誰陪著你度過？在失戀的時刻是誰聽你哭訴？不論這個人現在是否還在身邊，我們都應該感謝他曾經來過，每一個人的到來都是為了教會我們一些道理。

「偶爾感到低落是很正常的。沒有艱困時期，我們又怎麼知道我們現在過的是好日子呢」

「你在裡面可能會迷路，要有正面的想法！」

「成熟就是，就算發現這世界不如預期，也能調整自己的心情」

我們都該認知到「這世界不是以我為中心」，事事順心、萬事如意只不過是用來祝福的客套話，人的一生中會遇到很多事，即便不是你想要的，我們也要學會接受，小編一直相信上天自有安排，凡事只要拚盡全力，不愧對自己就足夠了，就算結果不理想，那又怎樣，人生就這麼短短幾十年，快樂才是首要任務。