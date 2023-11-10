fb ig video ETtoday search mobile

狂掉髮好煩惱？皮膚科醫師教「養髮3秘訣」：5個壞習慣先改掉

>

▲洗髮。（圖／123RF）

▲皮膚科醫師分享改善掉髮3大秘訣，教你養回健康蓬鬆秀髮。（圖／翻攝IG@sooyaaa__、123RF）

時尚中心／綜合報導　圖／123RF

每次梳頭都梳下一堆頭髮，洗頭、吹頭後地上全是掉髮？你也常掉髮掉到懷疑人生嗎？皮膚科醫師劉秀麗表示，想減少掉髮、擁有蓬鬆秀髮，其實要針對頭皮毛囊來努力，她就分享3步口訣「1改2換3養」，教你從洗頭、吹頭到飲食作息等養髮秘訣，養回健康豐盈髮絲。

1.改：改掉傷髮壞習慣

▲洗髮。（圖／123RF）

首先要改的就是許多人無形中會做傷害頭皮頭髮的行為，像是有些人會邊洗頭邊梳頭髮；或是洗完頭後不吹頭，包著毛巾就開始滑手機、追劇，甚至等頭髮自然乾；或是用超過攝氏40度的水洗頭；還有頭油不洗頭，天天用乾洗髮噴霧；又或是常常漂髮、燙髮、染髮，甚至一次就做漂染或染燙，以上這些NG行為都要立刻改掉。

2.換：洗髮產品要交替使用

洗髮產品最好交替著使用，別一直用同一款洗髮精。頭皮較容易出油的人，可使用含有水楊酸的成分，硫酸鹽類洗髮精也是可以用的；有脂溢性皮膚炎的人，可以用含有二硫化硒或酮康唑等成分的洗髮精；乾性頭皮，則建議用像是APG、氨基酸等這類溫和介面活性劑的洗髮精。

更在意的人，除了做好清潔，可以再加個養髮精華，為頭皮毛囊補充營養。

▲洗髮。（圖／123RF）

3.養：養出健康頭皮髮絲

頭髮的周期分為生長期、退行期、休止期，正常來說整頭髮絲中占大部分的應該都是健康頭髮，拉都不會掉髮，這些是處於生長期；還有一部分快凋落、處於休止期的頭髮，輕輕一摸一拉就會掉一大把；還有一小部分處於退行期，就是營養不良的頭髮，用力梳還是會掉。

而頭髮會越來越少就是因為休止期喧賓奪主，占了大部分，想要改善掉髮、擁有豐盈髮量，那生長期的頭髮就要越多越好。

＃吃夠碳水
有些人為了減肥、怕胖，不吃主食，會讓頭髮會掉的很誇張。

＃不要熬夜
熬夜晚睡會影響頭皮健康，也會抑制頭髮生長，導致更容易掉髮。

▲洗髮。（圖／123RF）

＃多吃高蛋白食物
很多人以為吃黑芝麻、生薑能長頭髮，但其實這兩種食物都不生髮，建議可多吃點雞蛋、生蠔貝類、瘦肉等這些高蛋白、含鐵鋅元素的食物。

＃做好防曬、保持水分
就跟臉部要做好保濕、防曬一樣的道理，出門也要給頭皮頭髮做好防曬，防曬帽也盡量不要戴會露出頭頂的帽型。

▲洗髮。（圖／123RF）

另外挑選適合的洗髮精絕對是不容忽視的關鍵， Let Go！HGP控油精油洗髮露添加『OPT溫和抑菌除臭因子』有效除頭皮異味以及告別頭皮空洞的日本專利成分『HGP』提升毛髮強健！奪回頭皮的主導權，擺脫令人心煩意亂的油頭問題。Let Go！雪花飛揚、油頭煩惱，讓你的秀髮豐盈茂密，蓬鬆輕盈。
這裡買https://islounge.cc/6T24M
 

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

黴漿菌感染咳不停？營養師：多吃「5大食材」、蜂蜜也在內

黴漿菌感染咳不停？營養師：多吃「5大食材」、蜂蜜也在內

吃蛋糕看出你是否有受寵體質？一種吃法簡直被捧在手心當公主

吃蛋糕看出你是否有受寵體質？一種吃法簡直被捧在手心當公主

不想禿頭快改掉！皮膚科醫師曝「3個壞習慣」讓你頭髮掉不停

不想禿頭快改掉！皮膚科醫師曝「3個壞習慣」讓你頭髮掉不停

營養師教你「吃水果8個小知識」：太陽下山前吃完最好 痘痘長不停？皮膚科醫師曝「反覆冒痘」3原因：微粉刺要小心 年度必搶！H＆M聯名Rabanne系列開賣799元起　金屬洋裝、亮片包閃爆 AVEDA跨界聯名推出16款禮盒、Jurlique變身華麗復古風 男人容易心癢上癮的三大星座女！TOP 1外型好又懂事　當然讓人無法抗拒 台中首間唐吉訶德超大超好逛！美妝區變華麗能試妝、限定商品必掃 9個精品質感行李箱！BLACKPINK愛用RIMOWA、FPM訂製款內行才知

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面