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雙11居家優惠台隆手創館多款買一送一　HOLA祭全站9折優惠

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記者蔡惠如／綜合報導

迎接本月份最大的雙11購物季，台隆手創館在11月底前於線上商城推出「雙11狂購節」，號稱推出史上最殺三重優惠，包括登入即享點數立即折抵消費、抽獎與滿額折抵等，加碼多款商品1,111元單一價，或買一送一；HOLA全站祭出9折優惠。

▲居家雙11優惠。（圖／各業者提供）

▲伴佳家可愛動物擦手巾，售價219元，買一送一。（圖／台隆手創館提供）

台隆手創館針對雙11，於官網上推出三重優惠，第一重登入即享1,111點，點數還能立即使用在消費折抵；第二重則是將官網下單截圖，即可參加Facebook抽獎；第三重為滿額贈，指定商品消費滿1,111元，可現折111元。此外還針對特定商品推出1,111元或111元單一價，或是買一送一優惠，單筆滿1,611元加送日本人氣清潔劑。

▲居家雙11優惠。（圖／各業者提供）▲居家雙11優惠。（圖／各業者提供）

▲COGIT超舒適多用途三角靠墊，特價1,111元。（圖／台隆手創館提供）

官網內買一送一優惠超過30種，包括居家拖鞋、沐浴鹽、洗面乳、牙刷等居家用品，指定商品如垃圾桶、按摩椅墊、吹風機、置物籃等數十種均有消費滿1,111元現折111元的優惠，單品特價加上滿額回饋，有多重贈禮方案，民眾有多樣一次購足的需求，不妨趁這時出手。

▲居家雙11優惠。（圖／各業者提供）▲居家雙11優惠。（圖／各業者提供）

▲La-Z-Boy 單人布沙發/搖椅式休閒椅午夜藍，售價16,888元；LAURASTAR IGGI手持式蒸汽掛燙機，售價8,800元。（圖／HOLA提供）

HOLA和樂家居今年針對雙11檔期，推出一人生活「獨居好物合輯」，包含幸福感小家電、安心對味鍋具、儀式感搭檔等商品，讓獨居消費者也能輕鬆打造一人也自洽有序的好感生活。即起至11／16雙十一活動期間，線上購物可享全站9折，首次下載HOLA官方APP或是綁定LINE官方會員皆可獲得50元實體折價券1張。

▲居家雙11優惠。（圖／各業者提供）

▲HOLA聖誕樹售價599元起。（圖／HOLA提供）

▲IKEA雙11線上購物推優惠。（圖／業者提供）

▲STRUTBRÄKEN雙人被套組原價1,999元，特價1,759元；TÄRNABY桌燈原價629元，特價554元。（圖／IKEA提供）

IKEA線上購物從11／1起至11／14期間，推出雙11優惠折扣檔期，針對近期天氣有感轉涼，民眾正準備家中換季，以秋冬商品跟收納用品為主打，包含能壓縮換季涼被及夏季衣物的真空密封收納袋、清理封存已久衣物灰塵的毛絮黏把，以及能讓衣櫃保持整潔有序的收納盒等，以及保暖萬用毯、秋冬寢具與拖鞋都在優惠之列。

▲IKEA雙11線上購物推優惠。（圖／業者提供）▲IKEA雙11線上購物推優惠。（圖／業者提供）

▲GUNNEMOR萬用毯原價299元，特價263元；VINTERFINT拖鞋原價399元，特價351元。（圖／IKEA提供）

此外，另推全站單筆消費滿12,000元即可免運費，秋冬想添購大型傢俱，或者是大量家居商品的消費者，都見已可在此時出手，比實體門市更優惠，而且免費送到家，IKEA實體門市運送費用12,001元以上為990元，如要添購大量家具，在網路門市購買就能現省990元。

關鍵字：

雙11, 居家, 家居, ＨＯＬＡ, 台隆手創館, ＩＫＥＡ

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