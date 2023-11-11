換季必備！「最強護髮盤點」解救乾荒髮絲

記者曾怡嘉 ／綜合報導

秋意漸濃，肌膚變得乾癢粗糙的同時，頭皮與頭髮也隨之乾燥無光，想亮麗出席各種年末活動派對，現在就先將髮質養起來！

▲TSUBAKI 金耀瞬護髮膜(升級版) ，180g ，399元。

添加能高效修護髮質損傷的離子修護成分，與富含頂級山茶花精油、蜂王漿、大豆蛋白的2倍黃金修護成分，瞬間滋養，讓頭髮回復健康活力。

▲KUNDAL 蜂蜜澳洲堅果補水護髮素，229元。

含有6種水解蛋白護髮成分，小分子易吸收不厚重，建議可針對髮尾大量濕敷使用，細軟髮也不怕扁塌。

▲LOREAL PARIS 緻護髮精油 訂製香氛系列 暖木裸香，100ml，599元。

添加源自法國的99%超高濃度雪松植萃精華及白棉木精油，能深層撫平乾枯毛燥，使秀髮重現柔順亮澤感，幫助輕盈修護髮絲，髮油質地裸感不膩

▲ANNAEVERYDAY 流光絲綢煥髮精萃油（夜寐無花果），42ml，850元。

快速撫平髮絲毛躁，恢復柔軟滑順，前調以無花果、月桂葉、佛手柑、葡萄柚帶來初秋的香氣，搭配無花果葉、鼠尾草、玫瑰，最後以琥珀、雪松木、麝香、廣藿香疊進。

▲ORBIS 瞬效護髮噴霧（瓶裝）史努比限定版，180ml，380元。

順手好用的噴霧設計，早晨快速撫平剛睡醒的爆炸亂翹，髮絲造型更省時！也可於夜晚睡前給髮絲滋潤補給。