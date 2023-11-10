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京站周年慶滿3800送500　限定一天「女鞋一雙只要10元」

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▲京站時尚廣場周年慶。（圖／各業者提供）

▲京站時尚廣場周年慶。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

即將邁入11月下旬，百貨周年慶開始進入收尾階段，主打小資女的京站時尚廣場，一年一度周年慶也將在11／22正式登場，推出全館消費滿3,800元，送500元抵用券，刷JCB實體信用卡滿12,000元再加送1,000元現金禮券，且線上線下同享，同商圈的微風台北車站也適逢周年慶優惠，美食祭出特價之外，滿額還可抽獎。

▲京站時尚廣場周年慶。（圖／各業者提供）

京站時尚廣場周年慶從11／22起至12／18開跑，推出卡有消費全館滿3,800元送500元抵用券（內含400元商品贈券+100元限定贈券），3C家電單筆消費滿1萬元送500元抵用券。11／22至11／28期間推出化妝品香氛加碼贈，指定櫃位消費滿6,000送300元、滿7,600送400元、滿3,800送200元抵用券。消費滿6,000元可抽2023 NISSAN KICKS e-POWER汽車、FISHER&PAYKEL不鏽鋼隱藏把手智能冰箱、日本東京HOTEL TAVINOS二次元智能酒店五天四夜自由行等。

▲京站時尚廣場周年慶。（圖／各業者提供）

因應地下一樓「Qlice的夢遊鞋境」區塊新開幕，集結「BYHUE」及3家女鞋、4家飾品，在11／22至11／26期間，單筆消費滿3,800元，就送MISCH MASCH指定服飾1款（限量50款），而都會女性熱門首選品牌「GDC」、MIT日韓風格品牌「Avivi」，也推出12／11「限時一天」，Q卡友扣10點，即可用10元購買鞋款或飾品等百件指定商品（限量150份）。

▲京站時尚廣場周年慶。（圖／各業者提供）

▲京站時尚廣場周年慶。（圖／各業者提供）

業者表示，卡友禮走實用風，當日單筆消費滿1,499元即可兌換，首波11／23起矽膠廚房二件組、第二波11／30起送廚房小工具、第三波12／7起皺褶購物袋1個、第四波12／14起修容組1組；化妝品、內衣、香氛當日單櫃累計滿6,000元，11／22起送麥飯石不沾炫風鍋1個、12／6起送大容量保溫保冷運動壺。

▲京站時尚廣場周年慶。（圖／各業者提供）

▲京站時尚廣場周年慶。（圖／各業者提供）

微風台北車站周年慶11／9開跑，期間推出1日限定消費滿額加贈500點、首四日11至1,111元限定優惠，還有天天買一送一，首四日憑當日累積消費滿1,500元，即可抽台北艾麗酒店寰宇套房雙人指定日期住宿券。11／9至11／29活動期間，單筆消費滿500元可參加轉轉樂，包括14,900元的Sony Dolby Atmos單件式揚聲器、瓦城、新高軒、涓豆腐、阿豬媽韓式烤肉吃到飽、快車肉乾、瀧厚炙燒熟成牛排、mister donut優惠券等獎項都有機會拿得到，限量777份。

▲京站時尚廣場周年慶。（圖／各業者提供）

微風台北車站主打美食，首四日限定以11元至1,111元不等，推出專屬餐飲優惠，包括洪瑞珍-珍味老婆餅原價38元，特價11元；料杯杯點任一飲品，即可以11元加購18號紅玉冰茶；祿大滷味全品項滷味，即可用11元加購核桃酥；阮的肉干-筷子肉乾香辣蟹餓魔包，原價180元，特價111元；摩斯漢堡-抹茶紅豆米派+摩斯雞塊+大杯冰紅茶，原價159元，特價111元；姥姥酸菜魚-雙11姥姥套餐原價1,232元，特價1,111元；新高軒-雙人牛排餐原價1,320元，特價1,111元。

▲京站時尚廣場周年慶。（圖／各業者提供）▲京站時尚廣場周年慶。（圖／各業者提供）

▲姥姥酸菜魚雙11姥姥套餐；新高軒雙人牛排餐。（圖／微風提供）

關鍵字：

京站, 周年慶, 週年慶, 微風台北車站

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