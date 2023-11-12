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吃錯老更快！營養師曝「9種加速老化食物」　燒烤、甜點都上榜

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▲▼ 營養師曝9種加速衰老食物。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師提醒有些食物容易加速肌膚老化，平時最好不吃或少吃。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

想要維持美麗、擁有凍齡好肌膚，除了認真做好清潔保養，遠離那些會讓你加速老化的食物也很重要！營養師谷傳玲就在小紅書上提醒有9種食物會加速皮膚身體衰老，有些對於健康和身材管理也很有壞，平時最好別吃或盡量少吃，不只抗老更養護健康。

▲▼ 營養師曝9種加速衰老食物。（圖／示意圖／達志影像）

＃含有添加糖的食物

像是蛋糕、甜甜圈等甜點和含糖飲料，會增加糖化終產物（AGEs）的產生，AGEs會讓膠原蛋白、彈性蛋白的結構改變，變得僵硬、失去彈性，沒辦法發揮讓皮膚飽滿有彈性的作用。

＃含有反式脂肪酸的食物

含有反式脂肪酸的食物同樣也會促進身體發炎，成分表裡有像是氫化植物油、人造奶油、起酥油、植物性奶油、代可可脂、奶精等成分，代表含有反式脂肪酸，都要少吃或盡量別吃。

＃紅肉

紅肉吃多會促進身體發炎，且紅肉也是糖化終產物含量較高的食材，建議一天別吃太多，像是涮火鍋的牛肉片一天吃3～4片就夠了。

▲▼ 營養師曝9種加速衰老食物。（圖／示意圖／達志影像）

＃加工肉品

像是香腸、熱狗、鹹魚、燻雞等這類加工肉品比新鮮的紅肉還促進發炎，偶爾吃就好。

＃精製碳水

白米飯和麵條等精緻碳水吃多，也會增加AGEs的產生，建議可將一部分主食改為全穀物，主食中全穀物最好佔到1/3～1/2。

▲▼ 營養師曝9種加速衰老食物。（圖／示意圖／達志影像）

＃經燒烤、油炸、烘焙的食物

這類食物含有大量的AGEs，而以蒸、煮、燉等方式料理的食物產生的AGEs就很少，是更推薦的烹調方式。

＃高鹽食物
＃酒類
＃大量的咖啡

這三類食物都會讓皮膚脫水乾燥，建議平時要清淡飲食，能不喝酒就別喝，而每日的咖啡因要控制在400毫克以內，像是大杯美式咖啡喝2杯就會超標。

▲▼ 營養師曝9種加速衰老食物。（圖／示意圖／達志影像）

最後谷傳玲也提醒，除了少吃以上會產生AGEs、加速肌膚衰老的食物外，建議平時可多吃新鮮蔬果，蔬菜水果含有大量維生素、營養，能幫助抗氧化和抗發炎。建議每餐吃1～2個拳頭份量的蔬菜；每天吃2～3拳頭的水果，且多選深色蔬果，抗氧化成分含量更多；還要多吃富含DHA的魚類，像是鮭魚、鯖魚、鱸魚、鱈魚、小黃魚，每周至少吃2次，每次至少吃1個手掌大小的份量。此外，不吸菸、適量運動和維持充足睡眠，也能延緩身體和皮膚衰老的關鍵，全都做到效果會更好。

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關鍵字：

保養, 護膚, 老化, 衰老, 抗老, 凍齡, 食物, 飲食, 營養師

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