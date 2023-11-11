林柏宏穿Alexander McQueen毛衣連劉以豪也想收　搭緊身皮褲「怕練太壯」

記者鮑璿安 ／台北報導

Alexander McQueen發表最新2024早春及節日系列，特別請到藝人林柏宏、劉以豪、邵雨薇來演繹新裝，林柏宏罕見挑戰了緊身的皮褲單品，直言非常喜歡，但礙於合身剪裁不敢鍛煉得太超過，擔心把身材練得太壯塞不進去。

▲林柏宏以模糊骷髏嵌花針織圓領衫配經典機車皮褲 。（圖／記者鮑璿安攝）

林柏宏以早春系列中標誌性的模糊骷髏嵌花針織圓領衫配經典機車皮褲，他認為皮褲是這身造型的一大亮點，在試穿時就對於這件單品的剪裁印象深刻，林柏宏形容有一種貴族感，此外，他還大讚手中的黑色迷你THE PEAK皮革肩帶包款，他偏好尺寸適中的款式，「真的是我會喜歡的中型包款，放得下水壺、日常雜物」。





▲劉以豪以水墨蜻蜓印花西裝搭配亮眼的胸針出席活動，也很喜歡手中的The Peak手袋 。（圖／品牌提供）

劉以豪以水墨蜻蜓印花西裝搭配亮眼的胸針出席活動，他非常喜歡大自然的印花靈感，帶給自己放鬆的感覺，至於秋冬必備的單品，他一眼相中林柏宏身上的毛衣，笑說：「很喜歡他那件毛衣，在家或是外出穿都很適合。」兩人眼光一致，劉以豪也看上了以McQueen 西裝為靈感設計的The Peak手袋，相當迷戀這樣的廓形。

▲邵雨薇詮釋中性又具有女人味的流蘇皮裙 。（圖／品牌提供）

邵雨薇對品牌的印象一向是比較龐克，這次演繹流蘇皮裙，走動時有晃動效果，「對女生來說中性又有女人味，加上腰封元素比例就拉長了。」被問到是否有幫男友吳慷仁物色禮物，她笑說並沒有，只顧著看自己的單品，「剛剛看到The Peak包，很可愛，我喜歡銀色的」，她說自己還想要俐落版型的西裝外套。

▲Alexander McQueen The Peak鏈帶黑色小牛皮款 。（圖／品牌提供）

▲Alexander McQueen2024早春系列男裝 。（圖／品牌提供）

Alexander McQueen2024早春系列延續品牌灑脫基因，以俐落的西裝、貼身設計襯托出英姿颯颯的女子風範，當中花朵印花、提花和刺繡的設計源自古代大師的畫作，巧妙融入明暗對比、多色與透明水晶搭配。並帶來The Peak手袋體現柔軟與堅挺之間的對比。

▲Bottega Veneta微風南山快閃店至2024 年 1 月 3 日 。（圖／品牌提供）

▲ Andiamo 提包 。（圖／品牌提供）

▲全新推出的 Gemelli 肩背包 。（圖／品牌提供）

同時，義大利精品 Bottega Veneta 於台北微風南山百貨帶來pop up 快閃店，延續簡約質感，以充氣氣球外觀打造顯眼又獨特的地標，同時展示品牌全新 2024 早春系列商品，延續著流動中的極致工藝理念，標誌性的皮革編織染製以各種亮眼彩盤，涵蓋 Andiamo 提包以及全新推出的 Gemelli 肩背包，都可在店內找到。