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沛納海插旗東區開全台最大店　義式幽默空間與獨賣錶誘客

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▲▼Panerai,VCA開店 。（圖／公關照）

▲沛納海插旗台北東區新地標新光三越DIAMOND TOWERS，開設33.5 坪、全台最大坪數的專賣店。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

結合義大利美學與瑞士製錶工藝的沛納海（Panerai），插旗台北東區新地標新光三越DIAMOND TOWERS，開設33.5坪、全台最大坪數的專賣店，擁有大面螢幕牆播放令錶迷熱血的錶款，空間點綴義大利設計燈具、象徵美好義意的藝術品，流露藝術氣息外，也展現義式幽默，牆上彰顯品牌與潛水緊密關係的潛水員圖案背著紅色立體氣瓶，其實是為消防安全而設的滅火器。

▲▼Panerai,VCA開店 。（圖／公關照）
▲左側牆面上的潛水員圖案彰顯沛納海與潛水的緊密關係，有趣的是潛水員背的紅色氣瓶其實是滅火器。

沛納海寬敞且有趣的賞錶空間，讓錶迷能舒服鑑賞新作，2款專賣店限定款在DIAMOND TOWERS專賣店首度曝光，一款是限量200只的Luminor Chrono飛返計時腕錶，可用來計算遊艇在特定距離的平均速度，錶殼為黑色陶瓷搭配綠色太陽放射紋面盤，配色吸睛；另一款新作為Luminor Due Luna TuttoOro 紅金月相腕錶，是品牌首只搭配Goldtech™ 紅金錶鍊的月相腕錶。

▲▼Panerai,VCA開店 。（圖／公關照）

▲沛納海限量200只的Luminor Chrono腕錶於DIAMOND TOWERS專賣店亮相。

▲▼Panerai,VCA開店 。（圖／公關照）
▲沛納海首度在台亮相的Luminor Due Luna TuttoOro 紅金月相腕錶。

同屬歷峰（Richemont）集團的法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）也積極展店，近期首次前進南台灣，於高雄漢神巨蛋購物廣場開立第一家南部的精品店，全台灣共有五家精品店。佔地43坪的新店承襲著裝飾藝術風格，藉由花草圖騰點綴空間，而吊燈選用頂級的Murano玻璃呈現流動感的海洋意象，每一個小細節都呼應品牌鍾愛的大自然元素，同時也讓賓客享受在「法式寓所」的舒服空間與自在氛圍。

▲▼Panerai,VCA開店 。（圖／公關照）
▲梵克雅寶首次前進南台灣，於於高雄漢神巨蛋購物廣場開立第一家南部的精品店。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

▲▼Panerai,VCA開店 。（圖／公關照）
▲梵克雅寶高雄漢神巨蛋精品店VIP室。

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關鍵字：

沛納海, Panerai, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶

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