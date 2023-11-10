史上最貴G-SHOCK金錶是AI傑作！　估價破226萬全做慈善

▲富藝斯紐約12月秋拍將上拍由AI設計的卡西歐G-SHOCK 40周年夢想計畫＃2 18K金錶，收益將撥捐慈善機構，估價約2,260,000元起。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

本周末（11月11日、12日）錶迷可大飽眼福了，國際拍賣公司富藝斯（PHILLIPS）於台北信義區路易莎象山藝文中心舉辦香港與紐約名錶秋拍預覽會，香港邦瀚斯（Bonhams）秋拍預覽也在BELLAVITA寶麗廣塲B1藝文空間登場，話題錶款現蹤讓錶迷能近距離鑑賞，最受矚目是富藝斯紐約將上拍CASIO（卡西歐）第一款由AI人工智慧設計、慶祝G-SHOCK誕生40周年的黃K金錶款，估價約226萬元起，將成為史上最昂貴的G-SHOCK，所得將全數撥捐慈善機構。

12月9日至10日舉槌的富藝斯紐約名錶秋拍，G-SHOCK與AI合作的金錶無疑是最大亮點，品牌將有關腕錶跌落發生撞擊的數據輸入AI，研發出毫無樹脂緩衝下的全金屬防震結構，維持G-SHOCK引以為傲的強悍特色，AI亦對於錶款外型、減輕腕錶重量有所貢獻，獨一無二的設計話題滿滿。



▲富藝斯紐約秋拍將拍賣錶界名人Jean Claude Biver收藏的1973年製PP型號844白金三問萬年曆懷錶，估價約6,470,000元起。

此外，拍賣會最受追捧的仍是「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP），富藝斯紐約端出錶界名人Jean-Claude Biver收藏的1973年製型號844的PP三問萬年曆懷錶，特色是線型並列萬年曆顯示，由於是白金材質，推估可能是現存的唯一設計；而香港富藝斯11月24日至25日舉行的名錶拍賣，領銜之作為PP型號3974鉑金錶，因是罕見乳白面盤以及鉑金材質，身價有望突破36,450,000元。

▲富藝斯香港秋拍名錶領銜之作為PP型號3974P-001鉑金錶，估價約36,450,000元起。

香港邦瀚斯秋拍台北預覽會也開放大眾參觀，邦瀚斯鐘錶專家觀察到吹起新復古（Neo-vintage）風潮，意即揉合復古腕錶傳統設計，同時又結合現代製作的精準，PP 1981年製的Nautilus Jumbo型號3700黃K金自動上鍊錶正符合藏家喜好。



▲邦瀚斯香港秋拍焦點錶款PP Nautilus Jumbo型號3700黃K金腕錶，估價約4,970,000元起。（圖／邦瀚斯提供）