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最擅長冷戰的3大星座！Top 1固執又有耐心，不理人程度能把你逼瘋

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▲▼ 最會冷戰3星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@tvn_drama

不論是感情多好的情侶或朋友，相處時難免會有意見不合的時候，有些人生氣是吵吵架、罵一罵就能結束，但也有些人是默不做聲就開始使用「冷暴力」，讓人不知該如何是好。微博擁有40萬粉絲的星座博主「12星座屋」就公開最擅長冷戰的3大星座，一旦他們開始冷戰是會把人逼瘋的程度。

▲▼ 最會冷戰3星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：處女座

重視細節的處女座，在性格上有孤僻的一面， 加上內斂和對事情要求一絲不苟的特性，就註定了處女座在感情上經常處於比較冷淡的狀態。而處女座的冷淡冷漠也是分人的，只要對方是他們內心認為需要珍惜或是值得交往的對象，那處女座就會拿出平常心去對待對方。但若是處女發現了對方的虛偽，或是受夠了對方的傷害之後，那他們就會換上自己很冷漠的那一面，甚至會用最極端的冷戰方式來面對，直到把對方逼瘋。

▲▼ 最會冷戰3星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：天蠍座

個性強烈的天蠍座，對於愛恨的反應，十分強烈，加上，所以他們對於在對待別人的態度上也很極端，要麼是極端喜愛、深情，不然就是極端冷漠。因為天蠍對於保護自己特別敏感，只要有人做出了傷害他們或傷害了他們自尊心的心，那天蠍即使台面上不刻意找你麻煩，也會把冷戰發揮到極致，直到他們覺得報復夠了之前都不會再理你，而且一旦極端起來，無論是誰天蠍座都不會給他們面子，所以別指望他們會拉下面子主動妥協服輸。

▲▼ 最會冷戰3星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：金牛座

金牛座的個性就像牛一般，沉著穩重，另一方面也很頑固，但因為平時他們待人都很溫和友善，常會讓人想像不到，他們生起氣來有多固執、多讓人討厭。因為金牛的忍耐力極強，一旦他們生起悶氣，就會開啟冷戰模式，即使不說話也能把對方氣得說不出話來，他們有時甚至還會刻意用冷言冷語，讓對方進也不是、退也不是，而且因為他們有耐心的同時，毅力也很強，決定不理人的時候都能堅持執行到底，所以跟金牛座玩什麼都好，就是別跟他們玩冷戰。
 

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 冷戰, 冷暴力, 金牛, 天蠍, 處女

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