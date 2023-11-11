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MOSCHINO新設計師驚傳離世享年46歲　「上任僅半個月」品牌沉痛證實噩耗

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記者鮑璿安 ／台北報導

MOSCHINO於11月初才迎來新任創意總監Davide Renne ，上任不到半個月卻傳來噩耗，根據《WWD》報導，Davide Renne離世享年46歲，死因未公開，原本預計在2024年2月米蘭時裝周發表他所操刀的首個系列，沒想到出眾的設計才華卻停格，令時尚圈震驚。

▲moschino 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO新任創意總監Davide Renne驚傳離世 。（圖／品牌提供）

Davide Renne出生於1977年7月4日，設計經歷豐富，畢業於佛羅倫斯Polimoda時尚學校，過去曾在Gucci設計女裝長達20年，擔任女裝首席設計師。今年11月1日正式接替時尚頑童Jeremy Scott創意總監職位，他原計劃負責MOSCHINO主線的女裝、男裝以及配件設計，原本期待他在MOSCHINO大展身手，卻先傳來噩耗。

對此MOSCHINO的母公司Aeffe SpA董事長Massimo Ferretti表示：「沒有任何語言可以形容我們在這個時刻所經歷的痛苦， Davide幾天前才加入我們，突如其來的病痛，將他過早地從我們身邊帶走了。」品牌沉痛宣佈他的死訊，「儘管大衛和我們在一起的時間很短暫，但他受到愛戴和尊重，我們有責任繼承他的想像力和創造力，我們向他的家人和朋友表示最深切的同情」。

關鍵字：

MOSCHINO, Davide Renne, 離世

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