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揭開食物真面目！營養師：杏仁豆腐其實不是豆腐、百頁豆腐油脂超級高

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▲▼營養師教你聰明吃「豆腐」。（圖／Unsplash）

▲市面上豆腐種類多，但是營養成分卻差很大。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 ／台北報導

現代人越來越注重飲食，豆腐口感滑嫩，不論是哪種料理方式都好吃，營養師余朱青表示，傳統豆腐低脂且富含蛋白質，所以成為不少健身和素食者補充蛋白質的主要來源之一，但消費者不知道的是，一樣都叫「豆腐」，但營養價值卻差很大，聽聽專業營養師教你如何聰明挑選。

營養師余朱青分享，現在很多豆腐並不是依照古法製作，有時會加入像是修飾澱粉的添加物，熱量增加了卻沒增加營養，你吃進嘴裡的豆腐，和你想的根本不一樣，除了和大豆沒有關係外，營養價值和熱量都差很多。


▲▼營養師教你聰明吃「豆腐」。（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

像是火鍋中常見的魚豆腐，和傳統豆腐的營養成分並不同，它的主要原料是魚漿和其他添加物，所以鈉含量很高，不要以為叫「豆腐」就吃太多喔。

#杏仁豆腐

可不是杏仁口味的豆腐，裡面的成分沒有大豆，主要是由杏仁、糖、鮮奶或奶粉製成。杏仁豆腐的蛋白質含量不高，又含有較多糖，甜品食用時還是要適量。

#百頁豆腐

主要的成分是大豆蛋白、油脂、澱粉等添加物，因為油脂含量很高，可別被它的軟嫩口感誤導，吃一點熱量就很高，滷味喜歡吃百頁豆腐的話，份量需要特別注意。

#雞蛋豆腐、芙蓉豆腐

雞蛋豆腐和芙蓉豆腐雖然大豆含量沒有傳統豆腐高，但是因為主要成分是雞蛋，營養成份也是不錯的。

營養師最後也提醒，豆腐名稱的食品很多，尤其火鍋料中很多加工食品也叫豆腐，建議大家在挑選時除了喜好之外，也還是要留意一下成分及熱量。

關鍵字：

豆腐, 營養師, 選擇

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