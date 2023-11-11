fb ig video ETtoday search mobile

雙魚才第2！一碰就破「玻璃心星座」Top 3　冠軍感情豐沛隨時會崩潰

>

▲▼一碰就破「玻璃心星座」Top 3　 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲玻璃心最喜歡腦補，喜歡幻想悲劇情節。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉 ／綜合報導

別人的三言兩語容易觸動你敏感神經，有點感動或是難過，眼淚就一行行落下，只要有一點風吹草動心裡就很亂，內心上演獨腳戲，但卻怎麼都說不出口，你也是玻璃心嗎？12星座中公認玻璃心星座Top 3，看看誰上榜了？

▲▼一碰就破「玻璃心星座」Top 3　 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第3名 處女座

處女座外表看起來冷酷，內心卻脆弱得要命，表面上是個紙老虎，但是一碰就碎，處女座防備心很重，因為觀察力強，做不到睜一隻眼閉一隻眼，總是能發現別人沒看到的細節。就像是他再喜歡你，若是喜歡到影響自己的情緒和生活，他們就會強迫自己不和你接觸，外在的強硬都是對自己的保護。

▲▼一碰就破「玻璃心星座」Top 3　 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第2名 雙魚座

雙魚特別的感性，內心敏感脆弱，身邊一點點小事情都會造成他們心靈創傷，因為害怕受傷，所以與人相處時，總是一邊保護自己，卻又盡量表現出善意的一面，希望別人可以接納自己，稍微有點感動或是難過時，眼淚就控制不下的往下流。

▲▼一碰就破「玻璃心星座」Top 3　 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第1名 巨蟹座

巨蟹座標配就是一顆玻璃心，感情豐沛的他們隨時都會崩潰，喜歡自己上演著內心戲，有時候明明沒事情，卻又喜歡再翻出來虐自己一次，玻璃心可說是12星座中的第一名。有時候很小的事情，他們總能放大無數倍，然後拼命的亂想，卻就是不說出口。

關鍵字：

玻璃心, 星座, 排行榜

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

最擅長冷戰的3大星座！Top 1固執又有耐心，不理人程度能把你逼瘋

最擅長冷戰的3大星座！Top 1固執又有耐心，不理人程度能把你逼瘋

MOSCHINO新設計師驚傳離世享年46歲　「上任僅半個月」品牌沉痛證實噩耗

MOSCHINO新設計師驚傳離世享年46歲　「上任僅半個月」品牌沉痛證實噩耗

揭開食物真面目！營養師：杏仁豆腐其實不是豆腐、百頁豆腐油脂超級高

揭開食物真面目！營養師：杏仁豆腐其實不是豆腐、百頁豆腐油脂超級高

史上最貴G-SHOCK金錶是AI傑作！　估價破226萬全做慈善 林柏宏穿Alexander McQueen毛衣連劉以豪也想收　搭緊身皮褲「怕練太壯」 換季必備！「最強護髮盤點」解救乾荒髮絲 最近胃口大開？網揭「秋季容易胖」的3大原因 不想禿頭快改掉！皮膚科醫師曝「3個壞習慣」讓你頭髮掉不停 吃蛋糕看出你是否有受寵體質？一種吃法簡直被捧在手心當公主 行李箱推出冷淡風「燕麥奶色」　上市立刻打75折手刀衝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面