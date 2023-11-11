雙魚才第2！一碰就破「玻璃心星座」Top 3　冠軍感情豐沛隨時會崩潰

▲玻璃心最喜歡腦補，喜歡幻想悲劇情節。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉 ／綜合報導

別人的三言兩語容易觸動你敏感神經，有點感動或是難過，眼淚就一行行落下，只要有一點風吹草動心裡就很亂，內心上演獨腳戲，但卻怎麼都說不出口，你也是玻璃心嗎？12星座中公認玻璃心星座Top 3，看看誰上榜了？

#第3名 處女座

處女座外表看起來冷酷，內心卻脆弱得要命，表面上是個紙老虎，但是一碰就碎，處女座防備心很重，因為觀察力強，做不到睜一隻眼閉一隻眼，總是能發現別人沒看到的細節。就像是他再喜歡你，若是喜歡到影響自己的情緒和生活，他們就會強迫自己不和你接觸，外在的強硬都是對自己的保護。

#第2名 雙魚座

雙魚特別的感性，內心敏感脆弱，身邊一點點小事情都會造成他們心靈創傷，因為害怕受傷，所以與人相處時，總是一邊保護自己，卻又盡量表現出善意的一面，希望別人可以接納自己，稍微有點感動或是難過時，眼淚就控制不下的往下流。

#第1名 巨蟹座

巨蟹座標配就是一顆玻璃心，感情豐沛的他們隨時都會崩潰，喜歡自己上演著內心戲，有時候明明沒事情，卻又喜歡再翻出來虐自己一次，玻璃心可說是12星座中的第一名。有時候很小的事情，他們總能放大無數倍，然後拼命的亂想，卻就是不說出口。