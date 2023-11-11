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最近胃口大開？網揭「秋季容易胖」的3大原因

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▲▼網揭「秋季容易胖」的3大原因。（圖／Unsplash）

▲天氣舒爽小心秋季肥上身。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 ／台北報導

好多人都說秋季是黃金減重期，但為什麼已經努力飲食控制了，但是體重數字還是不見起色，甚至還有變胖的趨勢呢？《ET FASHION》整理網友們討論秋季變胖最有可能的3大原因，教你立刻甩掉秋季肥。

#脂肪感覺到寒意

時節邁入秋季，氣溫逐漸將低，就連體內脂肪也感受到涼意，於是聚在一起為了過冬做準備，秋季更應該管好嘴巴，保持食量不變是大原則，千萬不要因為天氣一冷就狂吃。

▲▼網揭「秋季容易胖」的3大原因。（圖／Unsplash）

#胃口變得較好

炎熱的夏季，人們的食慾普遍低下，相較來說，舒適的秋季，人的食慾就會增強，容易在不知不覺中飲食過量，加上因為氣溫下降，人體需要更多的能量取抵擋涼意，吃進嘴中的東西不自覺消耗得快，所以一下又餓了，久而久之就變成惡性循環。

#懶得出門不想動

有句話「春睏秋乏」就是這個意思，舒適的秋季讓人想待在家中，哪裡都不想去，當運動量減少，又在家吃的多，容易變胖是可想而知的，建議一年四季都應維持運動的好習慣，提升體內的新陳代謝率，現在就快點甩掉懶惰，動起來吧！

▲▼網揭「秋季容易胖」的3大原因。（圖／Unsplash）

而營養師夏子雯也在臉書上建議，大家反而更該把握秋季黃金減肥期，首先必須做好保暖，盡量避免吃生冷食物，補充維生素B群能維持能量代謝，最後一點就是要少熬夜，一定要睡得好，代謝才會好，天冷一定要管好嘴，維持既定的食量很重要。

關鍵字：

肥胖, 秋季肥

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