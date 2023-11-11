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洗後肌膚潤澤不緊繃！秋冬最強「洗卸單品」推薦

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記者曾怡嘉 ／綜合報導

秋冬換季時，肌膚保養變得尤為重要，如何在乾燥季節洗卸後也能保持水潤是一大學問，盤點秋冬必備的洗卸單品，幫你養出潤澤飽滿好肌膚。

▲▼秋冬洗卸推薦。（圖／品牌提供）

▲KOSE 無限肌緻 極璨系列 甦活卸粧霜，150g，1,850元。

以高端技術打造的「磷脂質」乳化配方，與肌膚親和性極高。濃厚乳霜融化般延展於肌膚時，能輕鬆且絲滑的與彩粧融合，帶來舒適的卸粧體驗，洗後能感覺肌膚由內而外的膨潤與柔軟。

▲▼秋冬洗卸推薦。（圖／品牌提供）

▲ELEMIS 海洋膠原精油卸妝膏 無花果限定版，100g，2,100元。

蘊含海洋膠原與精華油成分，能溫和潔淨肌膚，一抹瞬間化為療癒的精華油質地，完整包覆溶解油脂髒污，即使持久型彩妝也能徹底卸除。含豐富深海藻類複合物，幫助肌膚鎖水，洗後留下柔嫩絲滑膚觸，洗後留下無花果甜美香氣，彷彿置身夏日地中海中的溫暖夕陽下。

▲▼秋冬洗卸推薦。（圖／品牌提供）

▲Melvita花姸防護溫和去角質粉，30ml，980元。
 

添加天然果酸 AHA、紅石榴與芙蓉花酸，不含顆粒、無水的去角質配方，遇水轉化成泡沫後，有效深層去除老廢角質與毛孔髒汙，肌膚更細緻與光澤平滑。

▲▼秋冬洗卸推薦。（圖／品牌提供）

▲BIO UP科美研 酵肽活能精油潔膚露，150ml，2,680元。

以天然植物萃取之潔淨成分製成，清潔、保養、芳療三合一，添加COSMOS和ECOCERT認證的哈倫加納葉、法國西柚與甜橙精油複方，幫助肌膚代謝老廢角質，洗後肌膚細緻不緊繃。

▲▼秋冬洗卸推薦。（圖／品牌提供）

▲Aesop 輕柔潔面乳，200ml，1,550元。

選用葡萄籽油及維他命原B5，為清潔過後的肌膚帶來水嫩滋潤的感受。具有肌膚舒緩作用的檀香和薰衣草成分則能確保清潔過程不會對敏感性肌膚造成刺激，享受肌膚被輕柔擁抱的溫暖片刻。
 

關鍵字：

洗卸, 換季, 潤澤, 養膚

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