秋冬敏弱肌必看！「穩膚保養」推薦　打造健康水嫩肌膚

記者曾怡嘉 ／綜合報導

進入秋冬季節，肌膚開始出現乾燥、脫屑...等敏弱症狀，除了加強保濕，更要舒緩修護，穩住肌膚健康。而敏弱肌膚更應選擇溫和低刺激的配方，讓肌膚零負擔之餘，更能夠有效舒緩、深度修護，打造健康水嫩的肌膚。

▲KOZI 滋養賦活精華，30ml，1,880元。

質地輕盈的小分子滋養與修護精華油滲透肌底，幫助平衡肌膚壓力，強健肌膚、有感澎潤。

▲trilogy 全效養護玫瑰果油，20ml，850元。

以冷壓萃取100％純正玫瑰果油，保留其最大活性，精粹出金黃色營養精華的全效養護玫瑰果油，天然、親膚有助於減少紋路增生，協助改善妊娠紋、細紋和皺紋。

▲CNP 蜂膠能量彈潤修護霜，75ml ，1,250元。

黏膩感水潤質地的乳霜，可舒服地被肌膚吸收，透過添加高濃度蜂膠萃取、4種積雪草和分子酊配方，有效增加肌膚保濕度、光澤度，改善肌膚屏障健康及舒緩肌膚不適。

▲DARPHIN 金緻再生A醇精露膠囊，60顆，4,600元、金緻再生C&E精露膠囊，60顆，4,600元。

極溫和且高滲透力的黃金荷荷巴油為首的3大天然高效植萃油，完美包覆高濃度A醇與維他命C&E，緩解A醇與維他命C&E的刺激性，同步倍速提升高效保養，有效強化修護肌膚屏障及彈性。