超準心測！挑一塊蛋糕秒測你的「焦慮根源」

記者曾怡嘉 ／綜合報導

你也是焦慮一族嗎？有時候總沒來由的煩躁，覺得自己什麼事情都做不好，《小紅書》上就有個爆紅的心理測驗，挑一塊蛋糕就能看出你正在為什麼而焦慮？抓到源頭就能對症下藥。

憑直覺挑選一塊你最想吃的蛋糕，秒測你的「焦慮根源」

▲（圖／翻攝自小紅書）

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#挑選1的你 因為事情太多而感到焦慮

你本身就是個閒不下來的人，總愛攬下許多事情來做，搞得

自己忙得要命，有太多待辦事項把自己喘不過氣來，除了煩惱自己的，更多焦慮來自別人身上，因為求好心切所以常陷入煩惱，東想西想讓你覺得更焦慮不安。

#挑選2的你 因為小人太多而感到焦慮

你有招惹小人的體質，明明不關你的事情，但卻總容易惹事上身，別人總喜歡造謠生事，讓以覺得非常困擾，建議平日可以稍微低調一些，以免成為箭靶，避免引來一些不必要的麻煩。

#挑選3的你 因為缺乏安全感而感到焦慮

你很期待未來，但是對於這些「未知」又讓你覺得惶恐不安，你對現況不滿足，對於外來又缺乏安全感，完美性格作祟的你，希望能事事如自己所願，但狀況不在預料忠實，你沒有把握就會感到焦慮煩躁。

#挑選4的你 你不太會感到焦慮

你個性大而化之，認為人生苦短，何必浪費時間在焦慮上，與其煩惱，倒不如想方法去找快樂，樂觀的你即便遇到難過的事情，也不會一頭栽進去，你會設法找到出路，很快就能度過，焦慮從不會是你的人生選項。