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GAP台灣首店收攤「電商PAZZO」接手　500坪旗艦店還賣早午餐

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▲GAP位於ATT4FUN的台灣一號店已收攤。（圖／翻攝Google Maps）

▲GAP位於ATT4FUN的台灣一號店已收攤。（圖／翻攝Google Maps）

記者蔡惠如／綜合報導

美國休閒服飾品牌GAP，近期在信義ATT4FUN的「台灣一號店」吹熄燈號，結束9年多的門面。百貨業者表示，GAP因應租約到期，不再續租，該店面空間將會有美而快電商接手，進駐旗下8個品牌進行實體展售，此外也規劃有早午餐空間，讓消費者有充分的線下體驗。

GAP在2014年趁著台灣快時尚興起的浪頭進駐台灣，當時UNIQLO、ZARA剛入台灣約2、3年，台灣消費市場正掀起一股快時尚風潮，GAP雖然非快時尚的經營形勢，但也趁台灣興起一股平價服飾趨勢的情況下，在ATT4FUN一樓門面開設台灣首間店，在開幕時蔚為話題，也出現大排長龍的情況，然而品牌主打休閒風格為主，設計容易被複製，漸失年輕市場，全球銷售與品牌價值每況愈下。

而該品牌位於台灣ATT4FUN的首間門店，也趁今年10月合約到期時選擇收攤，ATT4FUN副總馬文凱表示，500坪的店面將會由電商「美而快」接手，因應電商在台經營已經到了極致，將轉由往線下發展，提供消費者實體的物品展示跟購物體驗，預計內部將進駐旗下PAZZO等8個品牌，並在裡面開設早午餐區域，提供餐點創造沈浸式體驗，預估12月底將開幕。

▲信義新天地A8、宏匯廣場新櫃。（圖／各業者提供）

▲信義新天地A8、宏匯廣場新櫃。（圖／各業者提供）

▲近年消費者喜歡嚐鮮，新光三越信義新天地A8也趕在周年慶前改裝，果然催出周年慶成長。（圖／業者提供）

信義計畫區為百貨熱門戰場，近期新光三越A8適逢大改裝，更動千坪引進26個新櫃，無印良品則在微風松高開設600多坪全台最大旗艦店，美式家居Crate and Barrel在微風信義的百坪店面也於11／12熄燈，轉為純線上銷售。

目前信義區百貨話題新店還包括新光三越A11的「寶可夢中心」，其為繼新加坡之後、全球第二間的海外店，超過百坪的空間，也會成為寶可夢迷接觸新品與活動的社交場所，預計年底前登場。

關鍵字：

GAP, att4fun, pazzo, 收攤, 美而快

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