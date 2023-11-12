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30歲輕熟的美好之處　比20歲女生多了5個特質

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▲女性,巴黎。（圖／unsplash）

▲邁入30歲要理解這時代的美好之處，才能真正發揮自己的魅力。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人在邁入30歲時會有短暫的徬徨期，這個輕熟各半的交界，究竟我們能成為一個怎樣的女人？30歲代其實有幾個比20歲女生更加美好的地方，對人生更充滿自信跟危機感、有點小小的成就、清楚知道自己是誰，別害怕失去2字頭，3字頭的人生或更精彩，而且更有能力承擔未來。

▲女性,女生,型女,時尚。（圖／unsplash）

不追求流行
這世代你更加了解自己，知道什麼樣的裝束跟衣著對自己是舒適的，你不需要時尚雜誌或是潮流IG來告訴你、教你穿搭，而是自己去選擇哪種風格的頻道是適合自己的，開始慢慢欣賞不會退流行的經典款。

負擔得起自己
你開始承擔自己，無論是生活所需、興趣喜好，或是想要買東西的慾望，無論是因為需要出現的節制心情，或是靠自己努力獲得的成就感，都是真正屬於你的，準備好面對金錢，妥善理財，甚至是負責之後未來的規劃，都是以前難以做到的一點。

▲女性,女生,型女,時尚。（圖／unsplash）

獲得更多的尊重
30歲代應該是在工作上快速累積成就的時期，你發現之前努力的方向，開始慢慢回收了，有人對你產生更多尊重，並相信你的專業，擁有一定的社會歷練，在待人處事上也會呈現出更自信的姿態，對方對於你產生的信賴感會更多。

腦袋才是屬於你的性感
在30歲的女生身上，耍性感的穿著漸漸的安靜下來了，因為相較於展現身體的姿態，腦袋裡的知性思考才是屬於你的主場，擁有氣質加上談吐得宜，散發出更成熟的魅力，才是你真正需要的「性感包裝」。

▲女性,夕陽,單身,日落,散步。（圖／unsplash）

可以分辨渣男
愛情的樣貌有很多，但絕對不是讓你不幸福的那種，有些男生你知道他不對勁，他吸著你的情感、金錢跟自尊，你也能漸漸分辨哪些男生不妙，更堅強的情況下是，你能處理這種狀況，至少別讓他完全與取予求。

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

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