正確使用高跟鞋能穿得更舒服　4原則輕鬆秀出女人味

▲掌握高跟鞋的正確穿法，行走更輕鬆。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

想要秀出女人味，高跟鞋是許多人選擇的配件，拉高腿長跟平衡身形立竿見影，卻要面對它不舒適的穿著方式，以及長時間穿著會帶來的相關傷害，有4個原則讓高跟鞋這配件能跟我們身體更和諧共處。

天生條件

若為扁平足、即足部沒有足弓的民眾，或是已有拇指外翻、習慣性扭傷、膝關節症狀以及足弓尚未定型的未成年者，都不適合長時間或慣性穿著高跟鞋，它會讓妳的足部承受比一般人更大的壓力。若你的身體已經承受以上這些，建議使用其他的穿搭，以免更加惡化。

高跟鞋選擇

當然無法硬性規定高跟鞋的高度，然而在試穿時建議選擇貼合足弓的款式，最好採用透氣材質，此外建議不要都買相同高度的高跟鞋，要以不同高度的鞋輪流換穿，以免相同的肌肉使用過度。

▲選擇貼合足弓的款式，減輕腿部壓力。

行走姿勢

穿上高跟鞋後，人體的姿勢會自然前傾，為了保持平衡，在行走時必須抬頭挺胸，背部也要維持立挺，才能避免前腳掌承受過大壓力，以大腿的力量帶動小腿往前，跨出步伐時重心在兩腿中間，行走起來也會比較舒適，而額外的紅利，就是呈現充滿女人味的姿態。

▲行走姿勢需要練習，不要灰心，沒人天生就會穿高跟鞋走路。

養成舒緩習慣

當穿著高跟鞋走了一天，回到家當然要舒緩自己的腳部，泡熱水促進循環，或是按摩放鬆腿部肌肉，都是必備的功課，而一周如果上班5天都穿高跟，建議在周末2天就穿上平底鞋輕鬆一下。

▲記得要適時舒放一下腿部壓力。