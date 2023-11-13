fb ig video ETtoday search mobile

星巴克11／13起「連續3天」買一送一　10款飲品熱賣款全都有

>

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

▲星巴克冬日買一送一來囉。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

邁入冬日星巴克優惠可不能缺席，今（11／13）起星巴克推出指定飲品買一送一優惠活動，而且還連續3天夠有誠意了吧，指定品項中包括最熱賣的那堤、季節飲品「太妃核果那堤」，連星冰樂也有兩款，無論是喜愛冷熱的都能有小確幸。伯朗咖啡館周一也有會員好友日優惠，路易莎黑卡11點前飲品第二杯半價。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

星巴克從11／13至11／15連續3天，推出「帶來冬日幸運的飲料指定品項好友分享日」活動，優惠期間從每天上午11點至晚上8點，至店內購買兩杯特大杯風味、冰熱一致的10款指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。

▲星巴克買一送一,星巴克,丹堤,伯朗,連鎖咖啡。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤官方粉絲團）▲星巴克買一送一,星巴克,丹堤,伯朗,連鎖咖啡。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤官方粉絲團）

指定優惠品項包括冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、那堤（含特選）、太妃核果那堤（含特選）、焦糖瑪奇朵（含特選）、福吉茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、經典紅茶葛粉燕麥那堤、焦糖咖啡星冰樂與醇濃抹茶星冰樂，從熱到冰選項通通都有，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。不提供優惠門市請看文後列表。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

11／13周一伯朗咖啡館持續寵自家會員，也推出買一送一優惠，且不限品項，可選擇不同飲品，優惠者以低價者計，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，請注意手沖精品咖啡、極品藍山、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，加料品項依份數另外收費，飲品限結帳當日領取。路易莎黑卡會員則在每天早上11點前，享有咖啡第二杯半價優惠。

星巴克不提供買一送一優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗, 路易莎

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

白髮冒不停？營養師教你補足「9大營養素」、讓黑髮長回來

白髮冒不停？營養師教你補足「9大營養素」、讓黑髮長回來

年末派對「千金感髮型」4款推薦！長短髮都好整理　打造高級氛圍感

年末派對「千金感髮型」4款推薦！長短髮都好整理　打造高級氛圍感

超準心測！挑一塊蛋糕秒測你的「焦慮根源」

超準心測！挑一塊蛋糕秒測你的「焦慮根源」

GAP台灣首店收攤「電商PAZZO」接手　500坪旗艦店還賣早午餐 不想禿頭快改掉！皮膚科醫師曝「3個壞習慣」讓你頭髮掉不停 最擅長冷戰的3大星座！Top 1固執又有耐心，不理人程度能把你逼瘋 日本超準心測「你適合創業嗎？」　選一回答是天生創業家 人生中不能等的5件事　給覺得生活毫無樂趣的人 年度必搶！H＆M X Rabanne開賣799元起　UNIQLO新聯名「小眼睛毛衣」太可愛 吃蛋糕看出你是否有受寵體質？一種吃法簡直被捧在手心當公主

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面