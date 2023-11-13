星巴克11／13起「連續3天」買一送一　10款飲品熱賣款全都有

▲星巴克冬日買一送一來囉。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

邁入冬日星巴克優惠可不能缺席，今（11／13）起星巴克推出指定飲品買一送一優惠活動，而且還連續3天夠有誠意了吧，指定品項中包括最熱賣的那堤、季節飲品「太妃核果那堤」，連星冰樂也有兩款，無論是喜愛冷熱的都能有小確幸。伯朗咖啡館周一也有會員好友日優惠，路易莎黑卡11點前飲品第二杯半價。

星巴克從11／13至11／15連續3天，推出「帶來冬日幸運的飲料指定品項好友分享日」活動，優惠期間從每天上午11點至晚上8點，至店內購買兩杯特大杯風味、冰熱一致的10款指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。

指定優惠品項包括冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、那堤（含特選）、太妃核果那堤（含特選）、焦糖瑪奇朵（含特選）、福吉茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、經典紅茶葛粉燕麥那堤、焦糖咖啡星冰樂與醇濃抹茶星冰樂，從熱到冰選項通通都有，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。不提供優惠門市請看文後列表。

11／13周一伯朗咖啡館持續寵自家會員，也推出買一送一優惠，且不限品項，可選擇不同飲品，優惠者以低價者計，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，請注意手沖精品咖啡、極品藍山、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，加料品項依份數另外收費，飲品限結帳當日領取。路易莎黑卡會員則在每天早上11點前，享有咖啡第二杯半價優惠。

星巴克不提供買一送一優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。