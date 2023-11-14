探索RICHARD MILLE常用四大材質　體現高級製錶精髓

▲RICHARD MILLE RM UP-01 Ferrari超薄腕錶以五級鈦合金製成，具出色的抗過敏、抗腐蝕、耐衝擊且輕盈等特性。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

瑞士名錶RICHARD MILLE在錶界始終走在先驅地位，關鍵在於秉持的三個關鍵要素：創新美學和結構、腕錶設計遵循堅固耐用、易於使用且極度精緻的原則，每一款純手工修飾與組裝的腕錶，完美體現高級製錶的精髓。

從製錶材質的運用即可見RICHARD MILLE勇於挑戰的堅強意念，設立錶殼工廠ProArt以開發並活用創新材質，創造無限的可能性，大膽選用新材質並非出於流行或視覺概念噱頭，而是能為錶款帶來絕佳的品質與效能。品牌四大主要材質分別為TPT®材質、貴金屬、五級鈦合金、高科技陶瓷。





▲RICHARD MILLE運用Quartz TPT®石英纖維打造的RM 07-04自動上鍊運動腕錶鮭魚粉款式。

TPT®材質

TPT®材質包括Carbon TPT®碳纖維、Quartz TPT®石英纖維、Gold Carbon TPT®金箔碳纖維等。Carbon TPT® 碳纖維和Quartz TPT® 石英纖維均為RICHARD MILLE專屬製錶材質，前者需要先將碳纖維分離出細絲，將其平行排成厚度不超過30微米的薄層後，再經由特殊機器交織，讓每層薄層以45度角方向交錯堆疊；

Quartz TPT® 石英纖維則從二氧化矽分離出細絲，再平行排成厚度不超過45微米的薄層，並浸泡在專為品牌開發的獨家彩色樹脂中，每種顏色都經過1至3年精心調製與開發而成，最後由特殊機器交織，使得每層薄層以45度角方向交錯堆疊。

▲Carbon TPT®碳纖維款的黑色RICHARD MILLE RM 07-04自動上鍊運動腕錶。

Carbon TPT® 碳纖維和Quartz TPT® 石英纖維最終步驟的製造工藝相同，在6巴的壓力下將其加熱至120°C，然後在CNC數控機床上加工成型，形成的獨特紋理代表每一款錶均為獨一無二，這兩項材質具輕盈、抗敏性、抗衝擊、抗紫外線和耐磨等特性，成為RICHARD MILLE運動錶最常使用的錶殼材質，Carbon TPT® 碳纖維曾用於RM 67-02超薄自動上鍊腕錶的自動盤成就品牌最輕的自動錶；也曾用作RM 27-02 Rafael Nadal陀飛輪腕錶的一體式機芯底板；近期力作則是RM 07-04自動上鍊運動腕錶系列，當中黑色錶款為Carbon TPT®碳纖維材質，繽紛色彩款式則以Quartz TPT®石英纖維製成。



▲RICHARD MILLE RM 30-01離合擺陀自動上鍊腕錶五級鈦合金與5N紅金搭配，彰顯精湛的複雜而完美的錶殼結構。

貴金屬

貴金屬對於RICHARD MILLE而言別具意義，品牌第一款作品RM 001即有18K白金和18K 5N紅金兩款錶殼設計，且K金不僅作為錶殼使用，也常用於製作自動盤、女士腕錶錶鍊或裝飾性的雕刻物件，例如RM 88 Smiley自動上鍊陀飛輪腕錶中的許多精緻的微型圖案即以貴金屬精雕而成。

RICHARD MILLE採用的5N紅金大約由75%的金、4.5%的銀和20.5%的銅組成，添加銅不僅是為了成色，還能提高抗刮性，品牌選用紅金打造RM 30-01離合擺陀自動上鍊腕錶，細細欣賞錶側，可發現還同時結合五級鈦合金，複雜而完美的錶殼結構，正是品牌經典之一。



▲RICHARD MILLE RM UP-01 Ferrari超薄腕錶為全球最纖薄機械錶，整體錶殼僅1.75毫米。

五級鈦合金

五級鈦合金由90%的鈦、6%的鋁和4%的釩組成，常用於航空航太和汽車製造領域，由於具備出色的抗過敏、抗腐蝕、耐衝擊且輕盈特性，作為腕錶材質再適合不過，RICHARD MILLE發表的整體錶殼僅1.75毫米、全球最纖薄機械錶RM UP-01 Ferrari超薄腕錶，正是以此優異材質打造而成。

RICHARD MILLE不僅以五即鈦合金製作錶殼，品牌多數腕錶（包含RM 001）的機芯底板和橋板也以此材質製成，使得機芯的整體的剛性與表面平整度得以提升，確保證齒輪傳動的高效運作，此外，品牌著名的花鍵螺絲、錶鍊的核心結構等也由五級鈦合金製作。



▲RICHARD MILLE RM 07-01彩色陶瓷腕錶粉藍色款。

高科技陶瓷：ATZ陶瓷、TZP陶瓷

RICHARD MILLE於高科技陶瓷領域也是佼佼者，賦予錶款亮眼新貌，當中ATZ陶瓷是由氧化鋁粉末在2,000巴的高壓下注射成型，此工藝可將材料剛性提高20%到30%，同時降低其孔隙率；TZP陶瓷則為正方氧化鋯多晶體（Tetragonal Zirconia Polycrystal，簡稱TZP），是一種生物相容的陶瓷材質，由95%以上的二氧化鋯（ZrO2）構成，具有約6g/cm3的理想低密度，次微米級的晶粒尺寸提供了出色的表面光潔度。



▲由TZP陶瓷打造的RICHARD MILLE RM 07-01彩色陶瓷腕錶粉紅色款。

無論是ATZ陶瓷或TZP陶瓷，皆具備輕盈、低過敏性、耐腐蝕性、優異的硬度（1,400維氏硬度），並優於藍寶石的韌性，且外觀色澤鮮亮不褪色，RICHARD MILLE所使用的兩種陶瓷皆經過長時間的精細加工和打磨，才能呈現迷人的啞光質感，最佳代表作為RM 07-01彩色陶瓷腕錶，三款分別呈現迷人的粉藍、粉紅與粉紫色，洋溢活潑氣息。



▲RICHARD MILLE RM 07-01彩色陶瓷腕錶粉紫色款洋溢活潑氣息。