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氣溫下探「最暖蓋被法」一張圖秒懂　專家：別穿太厚睡覺

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▲▼睡眠不足對身體危害。（圖／Unsplash、Pexels）

▲天氣變冷了，穿厚衣睡覺不如懂得如何蓋被。（圖／Unsplash、Pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

本周開始有體感冷度了，正式宣告冬天已經來臨，尤其本周四（11／16）預計有強烈冷氣團來襲，屆時可能會出現10度以下低溫，晚上棉被要怎麼蓋才不會著涼？之前曾有日本專家表示只要掌握好蓋被順序，只需一條羽絨被加上毛毯，就能有顯著保暖效果，此外專家也提醒「別穿太厚睡覺」，不然可能適得其反。

▲▼床,棉被,枕頭,睡眠,毯子。（圖／翻攝自pixabay）

日本睡眠專業醫師中山明峰曾接受過當地電視台訪問時表示，羽絨被的特性就是要接觸人體體溫，感受到體溫後會出現些許膨脹，進而成為阻擋人體與冷空氣接觸，留住體溫產生溫暖感，這時如果在羽絨被上再蓋一層毛毯，保溫效果就會更好。

若將毛毯鋪在身體下方，上面蓋羽絨被，這樣一來上方有羽絨被保護，身體下方則有毛毯蓄熱，保暖的效果會更盛「羽絨被上覆毛毯」的蓋法，民眾可以依照自己身體與天氣狀況，決定棉被的保暖程度與蓋法。

▲正確蓋被順序暖度有差別。（圖／翻攝tokai-tv）

▲正確蓋被順序暖度有差別。（圖／翻攝tokai-tv）

而醫師也提醒，許多人因為怕冷，穿太多或是手腳包緊緊，會穿手套或襪子睡覺，但手腳其實是身體調節溫度的地方，不建議穿的太厚，影響身體調節導致出汗或踢被，更加容易感冒，建議如果手腳也要「穿衣」，必須選擇透氣材質，且不要有鬆緊帶勒住。

▲▼睡眠不足對身體危害。（圖／Unsplash、Pexels）

其他小地方包括，許多人都忽略肩頸部分的保暖，沒有保暖到的肩頸區域，很容易因為外露在棉被外，造成乳酸堆積，影響血液輸送，建議還是要將被子蓋好，或是套上脖圍保暖，另外睡覺時容易流鼻水或鼻塞，可能是因為鼻子對溫度變化較為敏感，建議房內溫度保持在20度至24度，才不會有太大的溫差。

關鍵字：

氣溫下降, 冷氣團, 蓋被, 棉被, 保暖, 取暖

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