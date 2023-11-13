《以愛為營》10金句：出社會以後，人們才發現麵包真的比愛情重要得多

記者鮑璿安／台北報導

由白鹿、王鶴棣領銜主演的都會偶像劇《以愛為營》熱度直升，劇情講述了外貌能力出眾的《財經介》記者「鄭書意」，為了報復前男友和小三，故意接近銘豫雲創總裁「時宴」，開始一段有趣的倒追故事，當中不少對於情感的金句台詞引發熱議！

▲ 由白鹿、王鶴棣領銜主演的都會偶像劇《以愛為營》 。（圖／翻攝自以愛為營微博，以下同）

1. 誰沒有遇到過十個八個挫折的，沒有遇過挫折的人，他是不會成功的，你腿這麼長，沒有什麼坎是你邁不過去的。



2. 不過人與人之間的感情啊，只有珍惜了才能擁有。



3. 男人的天性是什麼，是征服，你要是沒有人追或是太容易得到，他反倒不珍惜你了，你就要想辦法讓他主動，要不你單方面主動，有什麼用啊。



4. 消費主義絕不會背叛你的，妳買的衣服是妳的，永遠是妳的，可比某些男人靠譜多了。



5. 女孩子出來玩玩挺好的，但是呢，要先學會帶眼識人，保護好自己。



6. 我也曾因為你的光芒而感到無所適從，但我知道，正是那束光吸引了我，指引我走向你，我希望你的光芒越來越耀眼，我的光芒也越來越耀眼，能與你輝映，再也容不下別人。



7. 在追求愛情之前，應該明確自己的人生目標，然後才知道要跟什麼樣的人走過一生，鄭書意她想要什麼，我有的我都會給她，但無論她想要什麼，她也更有選擇自己喜歡的人的權利。



8. 因為到了社會以後，人們才會發現，麵包真的比愛情重要得多。



9. 女人要搞事業，只有自己和自己努力得到的一切，永遠不會背叛自己。



10. 妳是我的女朋友，和別人無關，是我自己要的女朋友，沒有別的原因，也沒有什麼劇本，和別的情侶沒有任何區別。

