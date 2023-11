說・流行／Miu Miu「內褲外露」逆襲成時尚指標？　王菲30年前就穿過了

記者鮑璿安/台北報導

2023秋冬,義大利奢侈品牌Miu Miu用一條大膽璀璨的亮片內褲再次攻佔社群版面,究竟有什麼魅力,讓各大名人接力演繹「內褲外穿」,一改內著只能被隱藏的模式。看似不羈,不過內褲外露並非現在才出現,早在30年前的千禧時代,一代天后王菲就為大家詮釋過最前衛的穿法。

▲Miu Miu在2023秋冬帶來了大膽璀璨的亮片內褲風潮 。(圖/品牌提供)



早些時候低腰學院風過境,Miu Miu並未罷休,於今年秋冬帶來更加浮誇的三角內褲單品,擁有棉質、鑽飾刺繡、羊絨等版本,素色款式被視為服裝的延伸,秀場上格外奪目的亮片款,則採用鑽石和絲綢製成,以大小各異的圓形花卉亮片裝點在內褲上,運用奢華工藝鑲嵌其中賺足視線,一件售價約16萬台幣。

Miu Miu順應創始人Miuccia Prada的叛逆潛質,帶起女性主張自我的本能意識,三角內褲並非品牌第一件話題單品,早有芭蕾舞平底鞋與Arcadie系列手袋等助攻,親手將Miu Miu送上2023年第三季最熱門品牌的榜首,可想而知塑造流行的手法一流,把Miu Miu girl形象刻畫得深入人心。

▲三角內褲外穿搭配絲襪。(圖/翻攝自IG miumiu)

而這款三角內褲的官方穿法是與透膚絲襪疊搭,上身則是品牌標誌性的學院風針織衫和長袖,最後腳踩細跟鞋,營造出上下比例差異,被視為下衣失蹤的進階版本。

