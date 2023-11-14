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說・流行／Miu Miu「內褲外露」逆襲成時尚指標？　王菲30年前就穿過了

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記者鮑璿安／台北報導

2023秋冬，義大利奢侈品牌Miu Miu用一條大膽璀璨的亮片內褲再次攻佔社群版面，究竟有什麼魅力，讓各大名人接力演繹「內褲外穿」，一改內著只能被隱藏的模式。看似不羈，不過內褲外露並非現在才出現，早在30年前的千禧時代，一代天后王菲就為大家詮釋過最前衛的穿法。

▲▼miu miu 。（圖／翻攝自IG miumiu）

▲▼miu miu 。（圖／翻攝自IG miumiu）

▲Miu Miu在2023秋冬帶來了大膽璀璨的亮片內褲風潮 。（圖／品牌提供）

早些時候低腰學院風過境，Miu Miu並未罷休，於今年秋冬帶來更加浮誇的三角內褲單品，擁有棉質、鑽飾刺繡、羊絨等版本，素色款式被視為服裝的延伸，秀場上格外奪目的亮片款，則採用鑽石和絲綢製成，以大小各異的圓形花卉亮片裝點在內褲上，運用奢華工藝鑲嵌其中賺足視線，一件售價約16萬台幣。

Miu Miu順應創始人Miuccia Prada的叛逆潛質，帶起女性主張自我的本能意識，三角內褲並非品牌第一件話題單品，早有芭蕾舞平底鞋與Arcadie系列手袋等助攻，親手將Miu Miu送上2023年第三季最熱門品牌的榜首，可想而知塑造流行的手法一流，把Miu Miu girl形象刻畫得深入人心。

▲▼miu miu 。（圖／翻攝自IG miumiu）

▲▼miu miu 。（圖／翻攝自IG miumiu）

▲三角內褲外穿搭配絲襪。（圖／翻攝自IG miumiu）

而這款三角內褲的官方穿法是與透膚絲襪疊搭，上身則是品牌標誌性的學院風針織衫和長袖，最後腳踩細跟鞋，營造出上下比例差異，被視為下衣失蹤的進階版本。

在此不得不回憶起30年前，天后王菲在1993年頒獎典禮上，破格穿著短版毛衣搭配透視吊帶裙演出，藉此彰顯穿在最內側的三角褲單品，無論髮型、妝容到穿搭造型都前衛至極，由於走得太超前，放在今時今日仍然時髦。

▲▼Emma Corrin 。（圖／CFP）

▲Emma Corrin 。（圖／CFP）

當代名人對於這款三角內褲的接受度也頗高，Netflix影集《王冠》中飾演黛安娜王妃而受到關注的英國女星艾瑪科林（Emma Corrin），在第 80 屆威尼斯影展期間就曾演繹秋冬系列針織內褲。此外，超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）、(G)I-DLE泰國成員Minnie也都在雜誌拍攝中穿著過，更加速了內褲外露的流行魅力，徹底解放這個穿在最底層的日常單品。

► 說・流行／Bottega Veneta秋冬編織大包「Hop」！舒淇同款、高級感配色登場

關鍵字：

MIU MIU, 2023, 秋冬, 內褲

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