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李英愛凍齡美顏驚艷珠寶展　52歲女神風采依舊

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▲▼ 李英愛,河智苑,孔曉振 。（圖／翻攝IG）

▲李英愛出席FRED珠寶展，舉手投足盡顯女神氣勢。（圖／翻攝fredjewelry IG）

記者陳雅韻／台北報導

近日國際珠寶與腕錶品牌不約而同在南韓舉辦盛大活動，法國珠寶品牌FRED慶祝在亞洲的首個展覽《FRED，源於1936年的珠寶創作大師》盛大開幕，特別舉辦晚宴，讓賓客驚喜的是以《大長今》紅遍亞洲的「氧氣美女」李英愛現身，她身穿心型領黑色禮服披西裝外套，搭配品牌珍珠鑽石珠寶，手一插腰，盡顯女神氣勢，讓眾人忘了她的真實年齡是52歲！

▲▼ 李英愛,河智苑,孔曉振 。（圖／翻攝IG）

▲河智苑也是FRED珠寶晚宴的座上賓。（圖／翻攝fredjewelry IG）

李英愛2009年嫁給大20歲旅美韓僑企業家鄭浩英，育有一對龍鳳胎，婚後她專心相夫教子鮮少亮相，但只要出席公開活動必成為話題。此次她出席FRED珠寶晚宴，凍齡美顏與優雅氣質再次引起賓客驚嘆，爭相與她合影留念，粉絲雖無法親自見到本尊，但可以期待她回歸小螢幕的tvN最新電視劇作品《Maestra》；同場還有《奇皇后》河智苑，以兩截式黑色裙裝搭配鑽石項鍊造型登場，狀態也好極了。

▲▼ 李英愛,河智苑,孔曉振 。（圖／翻攝IG）

▲孔曉振以伯爵亞太區品牌代言人身分，出席Limelight Gala 50周年藝術展。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

一樣是黑色服裝，但配件不同就各有巧妙了。孔曉振以伯爵（PIAGET）亞太區代言人身分出席於首爾舉辦的Limelight Gala 50周年藝術展，她穿黑色洋裝配過膝長靴，再疊戴Possession系列兩條項鍊與Limelight Gala 18K白金宮廷式雕刻飾紋彩色寶石鑽石珠寶錶，顯得率性有型，完美示範珠寶錶未必只能與隆重禮服搭配，亦能融入日常穿搭。

▲▼ 李英愛,河智苑,孔曉振 。（圖／翻攝IG）

▲孔曉振以黑色裙裝搭配長靴亮相，帥氣有型。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

►孔曉振放福利po露香肩美照　戴獨一無二千萬珠寶錶迷死人

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▲撩心術、美拍、減脂。（圖／ETStar學習雲）

關鍵字：

李英愛, 河智苑, 孔曉振

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